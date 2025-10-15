Wapa.pe
Silvia Cornejo ROMPE SU SILENCIO tras ampay de su esposo y manda 'chiquita' a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

Silvia Cornejo rompe el silencio tras el ampay de su esposo en un hotel limeño. Su publicación en redes desata reacciones.

    Silvia Cornejo no dudó en responder indirectamente, tras conocer del ampay de su esposo. | Composición Wapa.
    El programa ‘Magaly TV, la firme’ encendió nuevamente la polémica en torno a la vida privada de Silvia Cornejo. En su edición del martes 14 de octubre, se difundieron imágenes de Jean Paul Gabuteau, esposo de la ex Miss Perú, ingresando solo a un hotel limeño y saliendo de madrugada. Lo que más llamó la atención es que, horas antes, el empresario había compartido una reunión con su expareja y madre de su hijo, Analía Jiménez.

    Aunque el video no muestra que haya ingresado acompañado, las imágenes levantaron sospechas y revivieron las tensiones en el matrimonio de la presentadora. El programa de Magaly Medina acompañó el material con una advertencia directa: “¡Atenta, Silvia!”.

    La reacción de Silvia Cornejo tras el ampay de su esposo

    Poco antes de la emisión del reportaje, Silvia Cornejo reapareció en sus redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta hacia Magaly Medina. La modelo compartió un clip cantando el tema “Pasta” de Dareyes de la Sierra, cuyo mensaje no pasó desapercibido: “Pinche gente culera / Que habla y sin razón / Inhalo y exalo / Y saco lo malo / Y a los que me critican / Ja, ja neta dan risa”.

    El gesto fue leído por los usuarios como una respuesta al programa de espectáculos, generando una ola de comentarios divididos. Mientras algunos la defendieron, otros la criticaron duramente: “Ella siempre estará orgullosa, hay muchas mujeres que viven así”, “Da pena”, “Si no le importa, ¿por qué contesta?”, fueron algunos de los mensajes más destacados en Instagram.

    Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, juntos antes del polémico ingreso al hotel

    Según las imágenes emitidas por el espacio de ATV, Jean Paul Gabuteau habría asistido el sábado 11 de octubre a una reunión de exalumnos, donde coincidió con su exnovia Analía Jiménez. En las fotografías compartidas por los asistentes, ambos aparecen sonrientes y rodeados de amigos.

    Horas después, el empresario fue grabado ingresando solo a un hotel de Miraflores, donde permaneció aproximadamente tres horas antes de retirarse. En paralelo, Analía fue vista dejando el evento a las 10:20 p.m., junto a un grupo de amigas, para luego abordar un taxi con rumbo desconocido.

    El nuevo ampay ha reavivado las especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau, quienes en el pasado ya enfrentaron diversas controversias mediáticas.

