Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Jackson Mora rompe su silencio y lanza acusación directa tras revelaciones de Tilsa Lozano

Jackson Mora acusa a Tilsa Lozano de quedarse con dinero y asegura tener vouchers y chats que cambiarían toda la versión del escándalo.

    Tilsa Lozano se fue con todo contra Jackson Mora. | Composición Wapa
    La tensión entre Tilsa Lozano y Jackson Mora volvió a estallar luego de que la conductora revelara en televisión que su exesposo tendría pendientes económicos con su familia, la organizadora de su boda y hasta con la cuota notarial de una camioneta. Ante la magnitud de las acusaciones, el exboxeador decidió dar un paso al frente y presentó su propia versión de los hechos.

    Jackson Mora rompe su silencio tras las declaraciones de Tilsa Lozano

    Según expuso Tilsa en "La noche" habla, Mora habría incumplido varios compromisos económicos relacionados con su matrimonio. La modelo aseguró incluso que tuvo que asumir pagos que él no habría cumplido. Sin embargo, el empresario deportivo no tardó en enviar documentación y mensajes a la producción de "Magaly TV, la firme" para mostrar “la otra cara” del conflicto.

    wapa.pe

    En una conversación filtrada por el programa, Mora es contundente al afirmar: “Se agarró la plata y tengo las transferencias hechas con conversaciones”, dejando entrever que podría demostrar que sí afrontó gastos tras el divorcio.

    De acuerdo con Magaly Medina, el exdeportista remitió vouchers y comprobantes para sustentar sus palabras. La conductora explicó que Mora le aseguró que sus depósitos continuaron incluso después de que ambos terminaran su vínculo matrimonial.

    wapa.pe

    Magaly Medina anuncia pruebas y retrasa la difusión del informe

    Durante la edición del 9 de diciembre, Medina adelantó lo que su equipo había recibido: “Ella salió a decir que Jackson Mora le debe un montón de plata, que no ha cumplido con ella, que no ha cumplido con las mensualidades del carro, que le debe al padre… En resumen, que Jackson Mora es un misio de aquellos. Él se defiende y nos ha mandado los vouchers de todo lo que la seguido depositando aún después del divorcio”.

    No obstante, el informe no llegó a emitirse debido a la acalorada discusión en vivo que protagonizaron Johana Cubillas y Juan Ichazo, situación que acaparó el programa. Por ello, el reportaje sobre Tilsa y Mora quedó programado para presentarse este miércoles 10 de diciembre, donde se revelaría la totalidad de la evidencia que Mora afirma tener en su defensa.

