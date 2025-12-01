Wapa.pe
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

Sus colegas la recuerdan con profunda admiración por su creatividad, entrega y pasión, cualidades que marcaron su legado en el mundo del espectáculo.

    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud
    Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos. | Composición Wapa
    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud

    La histórica productora de televisión Mercedes ‘Meche’ Portillo, reconocida integrante del equipo de Intrusos en América TV, falleció este jueves 27 de noviembre tras enfrentar un delicado cuadro de salud.

    Su situación había generado una fuerte cadena de oración entre colegas y amigos, quienes seguían de cerca su evolución. La noticia fue confirmada por el periodista Rodrigo Lussich a través de sus redes sociales, causando profunda conmoción en el medio.

    wapa.pe

    Rodrigo Lussich dedica sentidas palabras

    En su cuenta oficial de Instagram, Lussich publicó un mensaje cargado de emoción dedicado a Portillo, a quien describió como “una hermana de la vida”. El conductor evocó la estrecha relación “Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy a contarle al mundo todo lo que me enseñaste, todo lo que sos y todo lo que me diste”, escribió, resaltando la profundidad de su cariño y admiración.

    wapa.pe

    Lussich reveló que esa parte de la carta había quedado en reserva porque esperaba poder leerle personalmente la primera mitad. Pero tras la confirmación de su muerte, decidió compartirla como un homenaje: “Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores. Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos.

    wapa.pe

    De qué murió “Meche” Portillo, la productora de TV

    El estado de salud de la productora empeoró de manera repentina en los últimos días. De acuerdo con el parte médico, fue internada en una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía bilateral. Esta complicación afectó gravemente sus pulmones y, pese a los esfuerzos del personal de salud por estabilizarla, terminó provocando su fallecimiento. La severidad del cuadro llevó a sus seres cercanos a solicitar una cadena de oración pocas horas antes de que se confirmara su muerte.

    El legado de Mercedes Portillo

    Mercedes Portillo tuvo un rol fundamental detrás de escena en la industria del entretenimiento. Fue la mente detrás de la sección Los escandalones y trabajó estrechamente con la dupla Pallares–Lussich en múltiples proyectos. Días atrás, ambos resaltaron el valor de su labor, describiéndola como la “cabeza detrás de todo” lo que llevaron adelante durante los últimos seis años.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fallece actriz y reconocida productora que dejó huella en América TV tras un delicado estado de salud
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

