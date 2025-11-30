El aniversario de La Bella Luz se convirtió en tendencia tras la presentación de Magaly Medina y María Pía Copello, generando reacciones por el gesto de Alfredo Zambrano hacia su esposa.

Magaly Medina se roba el show en aniversario de La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La presentación de Magaly Medina y María Pía Copello en el aniversario de La Bella Luz provocó todo tipo de reacciones, pero ninguna tan comentada como la de Alfredo Zambrano. El esposo de la conductora de ATV fue grabado mientras seguía atentamente cada movimiento de Magaly, dejando ver una expresión que no tardó en conquistar a los usuarios.

El video rápidamente circuló en redes y desató una lluvia de comentarios que celebraban el cariño visible entre ambos.

Alfredo Zambrano sorprende con reacción ante presentación de Magaly Medina con La Bella Luz

La aparición de Magaly Medina junto a María Pía Copello en el aniversario de la agrupación La Bella Luz se vio empañado con los gestos de Alfredo Zambrano, esposo de la conductora, quien no pudo esconder su reacción al ver a la conductora bailando y protagonizando un divertido momento en el escenario.

A través de las redes sociales se hizo viral el video del notario mientras veía a Magaly presentarse con La Bella Luz y no pasó desapercibido que la pareja de la presentadora parecía estar derretido de amor por ella, causando envidia y emoción en las seguidoras de la pelirroja.

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y todos notaron cómo el notario miraba con ojos de amor a la popular 'Urraca'. "Cómo le brillan los ojitos al notario", "Admítanlo, muchas quisiéramos ser Maga, pero solo por los ojos de amor que tiene hacia ella", "Ella ya nos ganó, miren a su esposo", "Qué hermoso cómo la mira su esposo, son ojitos de amor", "Ay nooo, su esposo cómo le mira", "El notario babeando por su esposa", "La mira con un amor", se lee en las principales reacciones.

Magaly Medina y María Pía Copello se unen en aniversario de La Bella Luz

El concierto por el aniversario número 31 de La Bella Luz se transformó en un verdadero espectáculo televisivo cuando Magaly Medina y María Pía Copello hicieron su entrada triunfal. Invitadas como madrinas de la celebración, ambas conductoras dejaron de lado la formalidad para protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche.

Lo que inició como una simple presentación terminó convirtiéndose en un duelo de baile que desató gritos, risas y una ola de videos virales en redes sociales.

Magaly fue la primera en tomar el control del escenario interpretando “Coqueta”, moviendo a la multitud con una coreografía que marcó la apertura del reto.

María Pía no tardó en responder: eligió “Niña Tonta” y sorprendió al público al animarse a cantar en vivo parte del tema, ganándose una fuerte ovación de sus seguidores.

En medio del ambiente festivo, la conductora deslizó una frase que encendió aún más la competencia. “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, comentó entre risas.