Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Magaly se luce bailando con María Pía en aniversario de La Bella Luz y Alfredo Zambrano sorprende con increíble gesto

El aniversario de La Bella Luz se convirtió en tendencia tras la presentación de Magaly Medina y María Pía Copello, generando reacciones por el gesto de Alfredo Zambrano hacia su esposa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly se luce bailando con María Pía en aniversario de La Bella Luz y Alfredo Zambrano sorprende con increíble gesto
    Magaly Medina se roba el show en aniversario de La Bella Luz | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Magaly se luce bailando con María Pía en aniversario de La Bella Luz y Alfredo Zambrano sorprende con increíble gesto

    La presentación de Magaly Medina y María Pía Copello en el aniversario de La Bella Luz provocó todo tipo de reacciones, pero ninguna tan comentada como la de Alfredo Zambrano. El esposo de la conductora de ATV fue grabado mientras seguía atentamente cada movimiento de Magaly, dejando ver una expresión que no tardó en conquistar a los usuarios.

    El video rápidamente circuló en redes y desató una lluvia de comentarios que celebraban el cariño visible entre ambos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Alfredo Zambrano sorprende con reacción ante presentación de Magaly Medina con La Bella Luz

    La aparición de Magaly Medina junto a María Pía Copello en el aniversario de la agrupación La Bella Luz se vio empañado con los gestos de Alfredo Zambrano, esposo de la conductora, quien no pudo esconder su reacción al ver a la conductora bailando y protagonizando un divertido momento en el escenario.

    A través de las redes sociales se hizo viral el video del notario mientras veía a Magaly presentarse con La Bella Luz y no pasó desapercibido que la pareja de la presentadora parecía estar derretido de amor por ella, causando envidia y emoción en las seguidoras de la pelirroja.

    Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y todos notaron cómo el notario miraba con ojos de amor a la popular 'Urraca'. "Cómo le brillan los ojitos al notario", "Admítanlo, muchas quisiéramos ser Maga, pero solo por los ojos de amor que tiene hacia ella", "Ella ya nos ganó, miren a su esposo", "Qué hermoso cómo la mira su esposo, son ojitos de amor", "Ay nooo, su esposo cómo le mira", "El notario babeando por su esposa", "La mira con un amor", se lee en las principales reacciones.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Yaco Eskenazi se sincera y hace DURA confesión ¿traicionó a Natalie Vértiz? “He sido infiel”

    Magaly Medina y María Pía Copello se unen en aniversario de La Bella Luz

    El concierto por el aniversario número 31 de La Bella Luz se transformó en un verdadero espectáculo televisivo cuando Magaly Medina y María Pía Copello hicieron su entrada triunfal. Invitadas como madrinas de la celebración, ambas conductoras dejaron de lado la formalidad para protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche.

    Lo que inició como una simple presentación terminó convirtiéndose en un duelo de baile que desató gritos, risas y una ola de videos virales en redes sociales.

    Magaly fue la primera en tomar el control del escenario interpretando “Coqueta”, moviendo a la multitud con una coreografía que marcó la apertura del reto.

    María Pía no tardó en responder: eligió “Niña Tonta” y sorprendió al público al animarse a cantar en vivo parte del tema, ganándose una fuerte ovación de sus seguidores.

    En medio del ambiente festivo, la conductora deslizó una frase que encendió aún más la competencia. “A ella le han dado como ganadora en el baile en todas las redes sociales. Eso me parece muy injusto”, comentó entre risas.

    La réplica llegó de inmediato por parte de Magaly, quien lanzó una frase que fue rápidamente interpretada como una indirecta hacia Rodrigo González. “Entre amigas no debería haber esas cosas. Ya bastante tenemos a Peluchín”, respondió, provocando nuevas reacciones entre los presentes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly se luce bailando con María Pía en aniversario de La Bella Luz y Alfredo Zambrano sorprende con increíble gesto
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Magaly se luce bailando con María Pía en aniversario de La Bella Luz y Alfredo Zambrano sorprende con increíble gesto

    Natalie Vértiz lanza duro mensaje en medio de rumores de infidelidad de Yaco con Ethel: "Mi amabilidad es tomada por..."

    Revelan que conductor casado tuvo un romance oculto con la hija de una reconocida presentadora: “Se encerraban...”

    Yaco Eskenazi se sincera y hace DURA confesión ¿traicionó a Natalie Vértiz? “He sido infiel”

    Angie Arizaga contó SI ACABÓ su relación con Jota Benz tras ser VISTO con ‘Majo con Sabor’: “Igual que…”

    Lo más vistos en Farándula

    ¡DE MESERA A ESTRELLA! La historia de Gabriela, la joven que hoy impacta como Michael Jackson en ‘Yo Soy’

    Pati Lorena NO CALLA y cuenta la verdad sobre supuesto romance entre Ethel y Yaco: "Sí hubo el..."

    Ana Siucho comparte DOLOROSO mensaje tras show hot de Edison Flores que SORPRENDIÓ: “Los escenarios…”

    Trabajadora del hermano de Alejandra Baigorria MUESTRA el verdadero rostro del empresario: sorprendió con su trató

    Productor de ‘América Hoy’ deja en shock con su salida y deja DESGARRADOR MENSAJE: “No es nada fácil”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;