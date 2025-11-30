¡DE MESERA A ESTRELLA! La historia de Gabriela, la joven que hoy impacta como Michael Jackson en ‘Yo Soy’

Una joven de 21 años dejó su vida en Ilo y renunció a varios trabajos para seguir su pasión; hoy deslumbra en ‘ Yo Soy’ con su impactante tributo a Michael Jackson.

La presencia de Gabriela Villanueva en el escenario de Yo Soy no ha pasado desapercibida. Su impecable técnica, la potencia de su baile y una caracterización que revive el legado del ‘Rey del Pop’ la han convertido en una de las artistas más comentadas de la temporada. A sus 21 años, la joven, que hoy brilla en señal abierta, carga consigo una historia de sacrificio, disciplina y pasión que conecta profundamente con el público.

Lejos de los reflectores, Gabriela creció en Ilo, donde tuvo que alternar trabajos como mesera y cocinera para sostener sus sueños artísticos. Ella misma lo recordó en un emotivo testimonio: “Hola, soy Gabriela Villanueva, tengo 21 años y esto es un poco de mi historia. Yo vivía en Ilo y trabajaba como mesera y como cocinera. Todo esto para solventar un sueño que me ha acompañado toda mi vida: estar en contacto con la música”, manifestó a Infobae.

Desde la infancia, Michael Jackson se convirtió en su referente absoluto: no solo copiaba sus pasos, sino que lo estudiaba como si quisiera comprenderlo más allá del escenario. Ese vínculo la llevó a intentar ingresar a una academia de música, aunque no fue sencillo al inicio. Aun así, tomó la decisión que cambiaría su destino: presentarse al casting. “Luego decidí probarme en el casting, y pasé. Jamás imaginé todo esto”, confesó.

Michael Jackson como misión personal y artística

Gabriela tiene claro que imitar a Michael Jackson no es un simple ejercicio de técnica: es un acto emocional y profundamente simbólico. A través de sus presentaciones, busca que los espectadores sientan la energía del cantante que marcó generaciones.

Para ella, el intérprete de Thriller es mucho más que un ídolo: “Michael Jackson, para mí, es perfección, disciplina, arte, amor, cultura, música. Él es la música hecha persona”, declaró.

Su mayor objetivo dentro de Yo Soy es ofrecer al público la posibilidad de reencontrarse con esa magia que hizo eterno al artista. Gabriela lo explica con claridad: “Quiero llevarle al público esa sensación de estar viendo a Michael en escena. Sé que muchas personas han esperado este momento. Yo estoy lista para dárselos”.

Su audición en Arequipa y los pasos que la forjaron como artista

La audición que realizó en Arequipa confirmó su talento y su destino en los escenarios. La joven contó que su conexión con Michael Jackson inició durante su infancia, cuando su padre le enseñó la música del artista justo después de su fallecimiento.

“Justo había muerto Michael y fue por mi papá, que consumía toda su música. Soy muy buena bailando y canto desde pequeña. Y tengo un buen inglés, eso ayuda mucho”, reveló.

Pero su historia tiene un capítulo poco conocido: antes de pisar escenarios televisivos, Gabriela encontró un espacio para expresarse dentro del arte drag. Ese camino, asegura, fue clave para formar la presencia escénica que hoy la caracteriza: “Me inicié en el mundo drag, desde playback y lip sync”, contó.