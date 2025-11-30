Ely Yutronic presentó a su bebé recién nacida, emocionando a sus seguidores con tiernas fotografías desde la clínica. La periodista celebra esta nueva etapa como mamá.

Ely Yutronic sorprendió a todos al presentar por primera vez a su bebé recién nacida, un momento que rápidamente conquistó a sus seguidores. La periodista compartió tiernas fotografías desde la clínica, mostrando sus primeras horas como mamá. Las imágenes reflejan la emoción y la tranquilidad con las que recibe esta nueva etapa. Su publicación se volvió viral en cuestión de minutos, celebrando junto a ella la llegada de su pequeña.

Ely Yutronic enternece al mostrar a su recién nacida

La periodista Ely Yutronic sorprendió a sus seguidores al revelar las primeras imágenes de su bebita, compartiendo un emotivo vistazo a sus primeras horas como mamá. A través de sus redes sociales, la conductora de ‘ATV Noticias Edición Central’ dejó ver el instante en que sostiene por primera vez a su pequeña, acompañado de un mensaje cargado de ternura que conmovió a toda su comunidad.

“¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz. Pesé 3.600 kg y 50 cm de largo. Les mando muchos besos a todos mis tíos que siempre preguntan por mí”, se lee en la publicación de Instagram de Ely Yutronic.

La conductora de ATV acompañó estas palabras con una imagen que capturó un momento profundamente íntimo: recostada en la cama de la clínica, sostiene a su bebé con una mezcla de calma y emoción. La fotografía no tardó en llenar sus redes de reacciones, marcando oficialmente el hermoso inicio de su nueva etapa como mamá primeriza.

Compañeros de Ely Yutronic le envían emotivas felicitaciones

La noticia del nacimiento de la hija de Ely Yutronic no tardó en generar una ola de cariño entre figuras del periodismo. Mávila Huertas fue una de las primeras en reaccionar y compartió un mensaje lleno de ternura: “Bienvenida, Luna”, acompañado de un corazón. A ella se unió Pilar Higashi, quien manifestó: “Ely querida. Muchas felicidades y que la bella Luna te dé más bendiciones. Qué hermosura”.