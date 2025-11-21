Ely Yutronic se quiebra con desgarradora despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

Ely Yutronic se aleja por un tiempo de ATV Noticias para dar la bienvenida a su bebé y emociona con un mensaje lleno de agradecimiento.

La noche del 19 de noviembre estuvo llena de emociones en el set de ‘ATV Noticias - Edición Central’, cuando Ely Yutronic anunció, visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, que esa sería su última aparición antes de ausentarse por un tiempo del informativo para recibir a su bebé.

La comunicadora, quien ha compartido con el público cada etapa de su embarazo durante los últimos meses, protagonizó un instante especialmente emotivo al despedirse en directo de su equipo y de los miles de televidentes que la han acompañado desde que confirmó su estado en julio.

Desde que inició el programa, Ely dejaba entrever que se trataba de una velada distinta. No obstante, fue la sorpresa preparada por la producción —un video que reunía momentos de su embarazo, su trayectoria profesional y mensajes de afecto de sus compañeros— lo que finalmente la conmovió hasta quebrarle la voz. Al finalizar la proyección, la conductora no pudo esconder su emoción.

“Qué lindo video, gracias equipo, qué emoción recordar estos meses donde esta pequeñita ha crecido y llegó la hora de descansar y relajarnos”, expresó ante las cámaras, manteniendo una sonrisa pese a la mezcla de nostalgia y alegría que la envolvía.

El clima en el estudio se volvió cálido y cercano. Sus colegas la observaban con orgullo mientras Ely continuaba expresando su gratitud por el apoyo recibido desde el inicio de su embarazo. “Me siento tan feliz, tan bendecida por la buena salud que hemos tenido y por la compañía de ustedes. Eso me ha llenado de mucha emoción y responsabilidad con ustedes”, añadió, resaltando la relación que ha cultivado con la audiencia en esta etapa tan significativa.

La periodista hizo hincapié en que el público no solo la ha seguido informativamente, sino también emocionalmente, acompañando cada paso de su proceso como si fuese un camino compartido.

El punto más emotivo se dio cuando, antes de despedirse formalmente, Ely intentó mantener la calma, pero terminó dejándose llevar por sus sentimientos. Con la mano sobre el vientre y los ojos vidriosos, compartió un mensaje que tocó a muchos:

“Esperemos que con la voluntad de Dios, todo salga bien, con salud sobretodo (...) gracias por estos pasitos que hemos dado estos meses y a través de mi historia, si somos persistentes, podemos seguir trabajando, estudiando, siendo emprendedoras, lo que quieran y más por sus hijos. Ay estoy emocionada”.