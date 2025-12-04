Tilsa Lozano DESAFÍA a sus detractores al volver a sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Son otros los que deberían estar nerviosos”

Wapa.pe
Tilsa Lozano volverá a sentarse en 'El Valor de la Verdad' tras 12 años y asegura que estar lista para contar lo que no hizo en su momento.

    Después de más de diez años, Tilsa Lozano volverá a ocupar el sillón rojo de El Valor de la Verdad y, según sus propias palabras, lo hace en una etapa totalmente distinta de su vida. Antes de ingresar al set de Beto Ortiz, la conductora de La Noche Habla se mostró firme y sin titubeos frente a las cámaras.

    “Me siento mucho más preparada que la vez pasada”, afirmó, dejando claro que esta nueva aparición marcará un antes y un después en su trayectoria pública.

    Tilsa también insinuó que aún tiene capítulos inéditos por contar, especialmente porque en los últimos años vivió experiencias intensas: se convirtió en madre junto a Miguel Hidalgo, formó una familia con Jackson Mora y terminó divorciándose del exboxeador.

    “Tengo muchas cosas que contar”, dijo con seguridad. Luego añadió una frase que encendió la curiosidad del público: “¿Estoy nerviosa? No. Los nerviosos deben ser ustedes”.

    Tilsa Lozano anticipa revelaciones de violencia y su historia con Juan Manuel Vargas: “Me quiero morir”

    El adelanto del programa revela que Tilsa Lozano abordará episodios especialmente dolorosos de su pasado. En una de las escenas más fuertes del tráiler se le escucha decir: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes (…) Me quiero morir”, una declaración que anticipa un testimonio crudo y emocional.

    Otro de los temas que no podrá evitar es su vínculo con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, relación que marcó a la farándula peruana durante años. Entre lágrimas, Tilsa reconoce que su implicancia emocional fue genuina: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”.

    El avance del programa promete una edición intensa. Un mensaje del propio EVDLV dejó claro el tono que tendrá la entrevista: “No todos están preparados para escuchar lo que tiene que decir. Hay historias que ella calló por años. Secretos que nunca pensó revelar. Y preguntas que, esta vez, no podrá esquivar. La verdad de Tilsa. Completa. Incómoda. Irreversible”.

