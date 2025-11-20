Wapa.pe
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Tilsa Lozano acusa a Christian Domínguez de intentar callarla por defender a Karla cuando la engañó con 'Chabelita'

Christian Domínguez se enfrenta a las críticas de Tilsa Lozano, quien analizó su comportamiento, evidenciando un historial de actitudes controvertidas.

    Una nueva controversia envuelve a Christian Domínguez y esta vez fue Tilsa Lozano quien decidió intervenir desde su espacio televisivo. La presentadora analizó la actitud del cantante en medio de su conflicto actual y recordó situaciones pasadas que, según su perspectiva, muestran un historial de reacciones desmedidas por parte del cumbiambero.

    LEER MÁS: Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Tilsa Lozano confronta a Christian Domínguez

    Durante la reciente edición de 'La Noche Habla', Tilsa Lozano dedicó varios minutos a responder a Christian Domínguez, quien volvió a estar en el centro de la polémica tras pedir garantías a favor de su hija por un conflicto con Melanie Martínez. La conductora no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la postura del cantante y señalar inconsistencias en su comportamiento público.

    Lozano inició su descargo recordando que esta no es la primera vez que observa actitudes que considera desmedidas. “¿De verdad vamos a seguir jugando a que la culpa siempre es del resto? ¿Ahora también una niña te tiene que pedir permiso para hablar?”, expresó, dejando claro que la decisión de Domínguez le parecía exagerada.

    A partir de allí, Tilsa enlazó lo ocurrido con un patrón que, según ella, ha visto repetirse en el artista. Para ilustrarlo, trajo a colación un episodio del pasado que sorprendió a la audiencia. “Otra cosa, señor Christian Domínguez. Yo sí me acuerdo cuando usted le sacó la vuelta a su actual pareja con la Chabela, ¿sí? Y yo defendía a Karla y dije muchas cosas de usted que son las que pensaba en ese momento y las sigo pensando y las sostengo adelante de cámaras, detrás de cámaras también”, recordó con firmeza.

    La exvengadora aseguró que aquel conflicto generó incluso represalias en su contra. Relató que, durante una presentación en Cusco, Domínguez habría solicitado que la retiraran del evento para evitar coincidir con ella. “Y usted mandó a decir en un evento en Cusco, en un aniversario, que no quería que yo lo presente y se quedó encerrado en su camerino pidiendo que me saquen a mí, porque usted no se quería subir porque no quería que yo lo presente”, narró.

    Finalmente, Lozano subrayó que las reacciones del cantante ante las críticas siguen la misma línea de siempre. Con ironía, lanzó una frase que desató risas en el estudio: “Entonces, cada vez que yo digo como ‘opinóloga’ algo que a usted no le gusta, acúsalo con tu mamá, Kiko”.

    TE INTERESA: Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Tilsa Lozano descubrió a Christian Domínguez espiándola

    Tilsa Lozano continuó su descargo recordando que, en aquella época, sus opiniones no respondían a un tema personal, sino a su labor como panelista. Por eso, recalcó: “Porque en ese momento yo estaba defendiendo a Karla y a ti no te gustaron las cosas que yo dije. Hiciste exactamente lo mismo”, dejando ver que, para ella, el comportamiento del cantante ante las críticas ha sido el mismo a lo largo del tiempo.

    Sin embargo, la presentadora no se quedó en el pasado. Para sustentar su punto, reveló un episodio reciente que, a su juicio, demuestra que Christian Domínguez continúa atento a cada comentario que ella realiza.

    “Y así tú no quieres hablar conmigo, no me quieres ver, te aviso que hace dos días, hace dos días, estabas en nuestro camerino escuchando atrás de la puertita lo que nosotros estábamos hablando. Sí, mi amor. Y yo te encontré, te abrí la puerta y gritaste: ‘¡Aaah!’ Así gritaste. Te aviso”.

    ;