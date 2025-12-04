Jackson Mora ‘SE REFIRIÓ’ tras las lágrimas de Tilsa Lozano en ‘EVDLV’, donde mencionó a Juan Manuel Vargas

Tilsa Lozano se quebró durante su paso en ‘El Valor de la Verdad’ cuando recordó a Juan Manuel Vargas.

La reaparición de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad generó sorpresa entre televidentes y seguidores de su carrera. La exvengadora decidió presentarse nuevamente en el polémico formato para hablar de episodios de su vida sentimental, incluida la relación que mantuvo con Juan Manuel Vargas.

Mientras la audiencia debatía lo dicho por la exmodelo, Jackson Mora —su expareja— utilizó sus redes sociales para compartir una novedad vinculada a sus actividades profesionales, dejando claro que no comentará nada sobre las palabras de Tilsa.

El empresario de artes marciales mixtas publicó la promoción del próximo evento de su organización deportiva. “Atención, Lima, que este 18 de diciembre llega el evento del año y está en juego el peso del cinturón mosca”, escribió en Instagram, evitando cualquier referencia a las recientes declaraciones de Lozano.

Así fue la historia entre Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano

La relación entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas marcó un antes y un después en la farándula peruana. Aunque el futbolista nunca reconoció públicamente ese vínculo, la modelo confirmó en 2013, durante una entrevista en El Valor de la Verdad, que ambos mantuvieron un romance oculto por varios años. Ese periodo coincidía con la convivencia del deportista con Blanca Rodríguez, madre de sus hijos.

La confesión generó un intenso debate mediático. Para algunos, la exconejita de Playboy fue valiente al contar su versión; para otros, su revelación fue motivo de críticas. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su propio camino: Lozano formó una familia y se centró en su trabajo, mientras que Vargas optó por alejarse del ruido mediático.