Sabrina Hart , hermana de Mario Hart , sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con Sergio Ferreyros a través de redes sociales.

Mario Hart reacciona a compromiso de su hermana Sabrina | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Mario Hart reacciona a compromiso de su hermana Sabrina | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

La inesperada noticia del compromiso de Sabrina Hart sorprendió a los seguidores del mundo del entretenimiento. La hermana menor de Mario Hart reapareció en redes sociales para compartir el romántico momento que vive con su pareja. Las felicitaciones no se hicieron esperar, aunque un detalle llamó la atención de todos. La reacción del piloto frente al anuncio terminó generando más comentarios que el propio compromiso.

Mario Hart sorprende con reacción ante el compromiso de su hermana menor

La menor del clan, quien años atrás apareció brevemente en el programa 'Combate', reapareció en sus redes sociales para anunciar que su novio le pidió matrimonio en una escena cargada de romanticismo. Lejos de las cámaras desde hace tiempo, la joven compartió emocionada cómo vivió este importante instante.

En las imágenes que publicó desde una playa, Sabrina, quien actualmente tiene 29 años, mostró su anillo de compromiso y dejó entrever lo emotiva que fue la organización del momento, preparado por su pareja, Sergio Ferreyros, un joven alejado del mundo televisivo pero muy presente en su vida.

“Síiiiiiiiiiiiii”, escribió junto a un símbolo de infinito y varios corazones blancos, confirmando así que aceptó la propuesta al lucir su espectacular anillo de matrimonio.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre las primeras figuras en felicitarla estuvieron Korina Rivadeneira y algunos rostros conocidos de la televisión. No obstante, la ausencia temporal de Mario Hart en los comentarios generó curiosidad entre los seguidores, pues el piloto permaneció callado durante las primeras horas, sin pronunciarse sobre el anuncio.

Finalmente, el silencio llegó a su fin cuando Mario dejó un mensaje cargado de afecto para la pareja. "¡Los quiero mucho, chicos! ¡Que sea para siempre!", se lee en el mensaje.

Con estas palabras, Mario Hart disipó cualquier especulación y dejó claro que respalda plenamente la nueva etapa que su hermana inicia junto a Sergio.

La vida actual de Sabrina Hart lejos de las cámaras

Sabrina Hart Arce debutó en la pantalla chica en enero del 2015, cuando sorprendió al público apareciendo como una de las nuevas integrantes de Combate con apenas 18 años.

Su presencia generó revuelo desde el primer día, no solo por su energía juvenil, sino también por la reacción de Mario Hart, quien mostró cierta incomodidad al ver cómo varios competidores se interesaban en su hermana menor. Ese momento marcó el inicio de su breve participación en el programa.

Con el paso del tiempo, Sabrina tuvo un segundo ingreso al reality, esta vez como reemplazo de Alejandra Baigorria, aunque nuevamente su estancia no se prolongó demasiado. Luego de esa etapa, decidió dar un paso atrás y dejar la televisión para priorizar una vida lejos de la exposición mediática.

A sus 29 años, la joven ha optado por mantenerse fuera del ámbito artístico y enfocarse en su vida personal. Se conoce que mantiene una relación con Sergio Ferreyros, un joven que no pertenece al ambiente televisivo y con quien comparte su presente sentimental.