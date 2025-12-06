Madre de Cueva lloró al enterarse de infidelidad de su esposo con mujer en hotel: "Le mandé las pruebas"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López volvió a encender el debate mediático tras revelar un hecho desconocido sobre la familia de Christian Cueva. Durante su reciente aparición en ‘Amor y Fuego’, la animadora destapó presuntas infidelidades del padre del futbolista y contó cómo decidió intervenir. Sus declaraciones no solo sorprendieron al público, sino que también mostraron el tenso episodio que vivió su suegra.
¿Cómo reaccionó la madre de Christian Cueva a infidelidades de su esposo?
La reciente visita de Pamela López a ‘Amor y Fuego’ terminó revelando un episodio inesperado dentro de la familia de Christian Cueva. La animadora contó que Luis Alberto Cueva, padre del futbolista, habría tenido reiteradas faltas de respeto hacia su esposa, Malqui Bravo, incluso coqueteando con amigas de Pamela mientras seguía casado. Ante esa situación, López decidió intervenir y compartir con su suegra las pruebas que le enviaban.
“Hasta que tomé valor y le dije: ‘Señora, tengo algo que contarle’. Me creyó porque le mandé las evidencias, las pruebas”, relató.
Pese a que Malqui intentó minimizar estos primeros indicios, la situación cambió cuando ella misma descubrió a otra mujer en un hotel donde Luis Alberto había estado bebiendo, episodio que habría quedado expuesto en una videollamada. La reacción, según Pamela, fue inevitablemente dolorosa.
“Se pelearon, se separaron unos días, pero a lo Pamela, a los días se fueron de viaje, pero luego todo bien. La señora estaba desgarrada en llanto”, añadió, recordando la escena. Aunque la crisis fue fuerte, la pareja finalmente decidió continuar junta. Para Pamela López, el episodio le recordó las dinámicas que vivió durante su propio matrimonio con Christian Cueva, marcado, según ella, por infidelidades y reconciliaciones constantes.
Pamela López expone a Christian Cueva
La animadora reveló que Luis Alberto Cueva habría protagonizado varias situaciones comprometedoras mientras seguía casado con Malqui Bravo, desde insinuaciones a amigas de Pamela hasta un episodio ocurrido en un hotel que dejó al descubierto una infidelidad. Según contó, ella misma decidió advertir a su exsuegra cuando las señales se hicieron imposibles de ignorar.
Uno de los hechos más comentados fue el ocurrido hace dos años: Luis Alberto, aparentemente bajo los efectos del alcohol, realizó una videollamada a su esposa sin darse cuenta de que, en el espejo, se reflejaba una mujer en la cama del hotel. “En vez de mandar foto, hace videollamada y se ve todo en el espejo”, relató Pamela, ocasionando sorpresa entre los presentes.
López aseguró que, al conocer estos hechos, buscó primero a Christian Cueva para que él mismo hablara con su madre. No obstante, la reacción del futbolista no fue la que esperaba, lo que para ella dejó entrever dinámicas familiares que se arrastran desde hace años. Incluso señaló que la actitud de Cueva ante lo ocurrido podría explicar algunos de sus propios comportamientos sentimentales.
Finalmente, la animadora afirmó que no solo Christian sino también sus hermanos habrían evitado enfrentar el problema para proteger a su padre, pese al dolor que esto causaba a su madre. Ante esa postura, ella tomó la decisión de hablar directamente con Malqui Bravo. "Yo se lo conté al padre de mis hijos y le dije, o se lo dices tú a tu mamá o yo. Ella ha sido más adornada que yo. Yo agarré y tomé valor y le dije 'señora, tengo algo que contarle, no me puedo quedar con esto, si su hijo decide no decirle, porque lo tapan al papá, yo sí se lo voy a decir. Le mandé las evidencias, las pruebas", explicó.