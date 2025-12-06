Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."

Pamela Franco compartió un video etiquetando a Christian Cueva en plena polémica por las reciente revelaciones de Pamela López. Conoce aquí todos los detalles.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."
    Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López.
    Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."

    Pamela Franco vuelve a situarse en el centro de la atención mediática tras la reciente noticia del contrato de Christian Cueva con el Emelec, confirmando su inminente regreso al país. En medio de esta noticia, la controversia tomó fuerza cuando Pamela López aseguró que el ‘Aladino’ se comunicó con ella antes de volver, desatando una nueva ola de comentarios y especulaciones en redes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: “Quiero compartir esta locura”

    Pamela Franco sorprende con publicación tras revelación de Pamela López

    A través de su cuenta de Instagram, la cantante de cumbia Pamela Franco llamó la atención al publicar un video en sus historias, donde se le ve rodeada de varias personas mientras interpreta el tema ‘Cervecero’. Todo indica que la artista está concentrada en su próximo show benéfico y no en las declaraciones de Pamela López, aunque un detalle no pasó desapercibido.

    En el clip difundido por la cumbiambera, se observa que etiquetó a su pareja Christian Cueva, lo que dejaría entrever que él también asistirá a la presentación musical en San Martín de Porres, evento con el que buscan reunir víveres para quienes más lo necesitan.

    “Villa Isolina. Concierto benéfico, jueves 11 de diciembre 5 p.m. Nos vemos pronto”, escribió Pamela Franco en la grabación, donde aparece disfrutando entre los vecinos de la zona.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Samahara Lobatón reaparece en show en vivo de Bryan Torres tras fin de su relación: "No voy a privarme de salir"

    Pamela revela que Cueva le escribió tras anunciados shows con Franco

    Pamela López relató durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’ que el jueves 4 de diciembre recibió un mensaje de Christian Cueva por WhatsApp. La trujillana mencionó que, una vez más, él inició la conversación diciéndole: “Señora López”.

    Comentó que no tiene claro cuál es la situación laboral actual de ‘Aladino’, pero aseguró que se sorprendió al ver que le escribió para pedirle ver a sus hijos, después de casi un mes sin preguntar por ellos.

    “No sé de su vida. Me escribió ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia”, señaló.

    Según López, incluso duda que el propio Cueva sea quien le envía los mensajes. “Fue puntual: Me pone: ‘Señora López’. Conociéndolo, no me escribe él. Es un copia y pega de las personas que lo asesoran”, agregó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco aparece en video tras descubrirse que Cueva escribió a Pamela López: "Nos vemos..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Mario Irivarren impacta al confesar la verdad sobre su relación con Onelia Molina: "Me siento…"

    Pamela Franco revela su ESTADO DE SALUD tras exponerse resultados de prueba de ETS de Pamela López por infidelidades de Cueva

    Cueva rompe contrato con Emelec y regresaría a Perú en medio de revelación de resultados de examen de ETS de Pamela López

    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: “Quiero compartir esta locura”

    Novia de Mark Vitto desata escándalo tras ser captada gritándole y dándole una cachetada: "Eres un bueno para nada"

    Lo más vistos en Farándula

    Blanca Rodríguez explota tras indignante comentario en medio de las confesiones de Tilsa por Vargas: "No se le hace daño..."

    Magaly Medina ARREMETE contra Samahara Lobatón por SIMULAR DOLOR frente a cámaras: “Eso debiste decir cuando tenían ponían los cachos”

    Gisela Valcárcel HABLÓ sobre las lágrimas de Ethel Pozo en medio de polémica de Yaco Eskenazi y salida de productor: “Sé cómo está tu corazón…”

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Sheyla Rojas sorprende al mostrar cómo quedó su nariz tras operación

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    TURISUMAC AGENCIA DE VIAJES

    FULL DAY MACHU PICCHU LIMEÑO: Santa Rosa de Quives, Cascada de la Merced, Gran Imperio de Guaya y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;