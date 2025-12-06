Pamela Franco compartió un video etiquetando a Christian Cueva en plena polémica por las reciente revelaciones de Pamela López. Conoce aquí todos los detalles.

Pamela Franco vuelve a situarse en el centro de la atención mediática tras la reciente noticia del contrato de Christian Cueva con el Emelec, confirmando su inminente regreso al país. En medio de esta noticia, la controversia tomó fuerza cuando Pamela López aseguró que el ‘Aladino’ se comunicó con ella antes de volver, desatando una nueva ola de comentarios y especulaciones en redes.

Pamela Franco sorprende con publicación tras revelación de Pamela López

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de cumbia Pamela Franco llamó la atención al publicar un video en sus historias, donde se le ve rodeada de varias personas mientras interpreta el tema ‘Cervecero’. Todo indica que la artista está concentrada en su próximo show benéfico y no en las declaraciones de Pamela López, aunque un detalle no pasó desapercibido.

En el clip difundido por la cumbiambera, se observa que etiquetó a su pareja Christian Cueva, lo que dejaría entrever que él también asistirá a la presentación musical en San Martín de Porres, evento con el que buscan reunir víveres para quienes más lo necesitan.

“Villa Isolina. Concierto benéfico, jueves 11 de diciembre 5 p.m. Nos vemos pronto”, escribió Pamela Franco en la grabación, donde aparece disfrutando entre los vecinos de la zona.

Pamela revela que Cueva le escribió tras anunciados shows con Franco

Pamela López relató durante una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en ‘Amor y Fuego’ que el jueves 4 de diciembre recibió un mensaje de Christian Cueva por WhatsApp. La trujillana mencionó que, una vez más, él inició la conversación diciéndole: “Señora López”.

Comentó que no tiene claro cuál es la situación laboral actual de ‘Aladino’, pero aseguró que se sorprendió al ver que le escribió para pedirle ver a sus hijos, después de casi un mes sin preguntar por ellos.

“No sé de su vida. Me escribió ayer. Me mandó un WhatsApp para decirme que quería ver a los bebés porque no los ve desde el 10 de noviembre, no sabe nada. No tiene conocimiento si mis hijos se enferman o si tienen alguna urgencia”, señaló.