Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Pamela Franco asegura que quedó en la ruina tras su separación de Christian Domínguez: "Yo me muero de hambre…"

Pamela Franco dejó a muchos impactados al contar que, después de su ruptura con Christian Domínguez, se quedó sin recursos económicos y no tenía claro cómo sostener a su hija. ¿Acaso el cantante se quedó con todo?

    Pamela Franco abrió su corazón en una entrevista con Verónica Linares y dejó a todos sorprendidos al compartir una revelación inédita sobre cómo terminó su relación con Christian Domínguez.

    Aunque siempre mostró una actitud cordial hacia él, la artista contó que llegó a quedarse sin dinero y que incluso se preocupó por cómo podría cubrir los gastos de su hija. Esto llevó a preguntarse si realmente perdió todo tras la ruptura.

    Pamela Franco se quedó sin un sol tras ruptura con Christian Domínguez

    La cantante generó gran impacto al dar detalles de las dificultades económicas que enfrentó al separarse de Christian Domínguez, cuya imagen quedó marcada públicamente por los repetidos casos de infidelidad expuestos en diversos ampays.

    A pesar de mantener una relación aparentemente armoniosa con él por el bien de su hija, ahora decidió contar la verdad sobre la situación financiera que vivió en aquel momento.

    Pamela explicó que quedó completamente desorientada tras la ruptura, especialmente porque no sabía cómo continuar pagando las terapias psicológicas de su pequeña, quien recibe atención por una condición que no ha sido revelada. Según afirmó, su billetera quedó completamente vacía, lo cual llamó la atención considerando que siempre mencionó que Christian Domínguez la apoyaba económicamente. Sin embargo, no detalló si existió algún desacuerdo que la llevó a asumir sola todos los gastos de su hija.

    "Cuando me pasó de la separación me bloqueé porque tenía que salir a trabajar más de lo que yo trabajaba, me daba miedo que no tenga para mi hija. No tenía papá para pedirle, a nadie. Llevo terapia a mi hija que son caras. Dije, no, yo me muero de hambre, puedo vivir en cualquier lado, no me importa la pobreza porque siempre he sido pobre pero a mi hija no, debo sacarla adelante, me cueste lo que me cueste. No me importa limpiar, no me da miedo el trabajo. Mi mamá me hizo sentirnos orgullosos del trabajo", expresó, dejando claro que estaba dispuesta a realizar cualquier labor con tal de asegurar el bienestar de la menor.

    A partir de ese momento, su vida se llenó de presentaciones y compromisos laborales que la ayudaron a sobrellevar tanto el dolor de la separación como la pérdida de su familia, aunque eso la llevó a sacrificar tiempo valioso con su hija. La pareja de Christian Cueva mencionó que, desde muy temprano hasta la noche, su agenda no le permitía detenerse a llorar, lo que incluso generó cuestionamientos por parte del público que percibió una reacción fría ante todo lo ocurrido.

    "Me quedé sin un sol y dije, 'qué hago Dios mío'. A partir de eso no me dio tiempo de llorar, me levantaba y trabajaba hasta la hora de dormir, llegaba y mi hija durmiendo. Cuando quería llorar me ganaba el cansancio y me quedaba dormida. El trabajo me ayudó bastante porque he tenido episodios fuertes, el trabajo fue algo muy bueno para mí, me mantenía la mente ocupada. Agradezco a Dios por el trabajo, ayudó a sacar a mi hija adelante y a mí misma. Me ayudado a salir de cosas que no sé qué sería de mí", finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

