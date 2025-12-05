Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: "Quiero compartir esta locura"

La modelo argentina Yamila Piñero anunció su matrimonio en Instagram, generando sorpresa y cariño entre sus seguidores.

    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: "Quiero compartir esta locura"
    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras. | Composición Wapa | Instagram
    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: “Quiero compartir esta locura”

    Yamila Piñero, la recordada modelo argentina de realities como ‘Combate’ y ‘Las Chicas Doradas’, sorprendió a sus seguidores tras reaparecer en redes sociales después de un largo periodo de discreción mediática.

    Con un emotivo video tipo save the date, anunció su matrimonio, generando alegría y nostalgia entre quienes recuerdan sus años dorados en la televisión peruana. A pesar de mantener un perfil bajo, su carisma y presencia siguen cautivando al público.

    Yamila Piñero sorprende al anunciar su matrimonio por redes

    Por ello, cuando compartió el video en Instagram junto a la frase “¡Hay fecha! ¡Quiero compartir esta locura de momento en mi vida!”, las reacciones no se hicieron esperar. El romántico clip la muestra junto a su pareja, Pablo, confirmando que su historia de amor —que ya lleva varios años— finalmente culminará en matrimonio el 31 de enero del próximo año.

    La publicación está acompañada de corazones, un emoji de anillo y una sonrisa tan sincera que logró emocionar a miles de seguidores. Lo más comentado del anuncio no fue solo la fecha, sino también las palabras que Yamila dedicó a su futuro esposo. En el texto que acompañó el video, la ex combatiente destacó que esta relación ha sido uno de los pilares más significativos de su vida actual.

    “Una historia que venimos escribiendo hace mucho tiempo (mucho realmente) tiene fecha. Pablo es mi coprotagonista en este cuento, es de esos por los que agradeces todos los días, incomparable e inmejorable”, escribió con evidente emoción.

    Usuarios reaccionan a la noticia de Yamila Piñera

    El video de Yamila Piñero no solo anunció su matrimonio, sino que también mostró un momento de felicidad plena. Tras años alejada de la televisión, se dedicó a su negocio familiar en Buenos Aires y a una vida tranquila, lejos del ruido mediático.

    Los fans reaccionaron con cariño y nostalgia: “¡Qué emoción, Yami! Siempre te recordamos con cariño, te mereces lo mejor” y “Aparece después de mil años y vuelve con tremendo notición. ¡Felicidades, reina!”. Otros recordaron sus tiempos en ‘Combate’: “Me acuerdo cuando estabas en ‘Combate’ con toda la artillería dorada. ¡Qué tiempos aquellos!”.

    Yamila Piñero: carrera y regreso a la fama en Perú

    En una entrevista anterior, Yamila Piñero contó que, después de su salida de ‘Combate’, regresó a Argentina para enfocarse en el negocio que dirige junto a su madre. La empresa, que ofrece servicios de transporte a personas con discapacidad, ya tiene más de diez años de funcionamiento en su país.

    Yamila llegó al Perú inicialmente tras ganar reconocimiento como conejita de Playboy y luego participó en ‘El Gran Show’ de América TV, lo que impulsó su ingreso a ‘Combate’ y aumentó su popularidad. Además, formó parte de ‘Las Chicas Doradas’ de Mauricio Diez Canseco, compartiendo elenco con Leslie Shaw y Sheyla Rojas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yamila Piñero, ex chica reality, sorprende al anunciar su matrimonio tras años alejada de las cámaras: “Quiero compartir esta locura”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

