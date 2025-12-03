Wapa.pe
Gisela Valcárcel regresa a Panamericana y sorprende con impensado saludo a Karla Tarazona: Su reacción dejó en shock

La radical transformación de Giannina Luján: De triunfar en los realities a dedicarse a esto lejos de la TV

Tras coronarse en el Miss Reef Perú, Giannina Luján participó en diversas pasarelas e incluso formó parte del programa ‘Combate’. Luego de esa etapa, la exintegrante de realities decidió orientarse hacia una nueva faceta en su vida.

    La radical transformación de Giannina Luján: De triunfar en los realities a dedicarse a esto lejos de la TV
    El cambio de Giannina Luján
    La radical transformación de Giannina Luján: De triunfar en los realities a dedicarse a esto lejos de la TV

    Antes de alcanzar reconocidas pasarelas, Giannina Luján fue la ganadora absoluta del Miss Reef Perú en 2011. Años más tarde, obtuvo el título del torneo Sudamericano de Bikini Fitness en 2015. Después de estos logros, la modelo tuvo una breve participación en el desaparecido programa ‘Combate’, pero decidió retirarse de la televisión para enfocarse en una nueva etapa de su vida y prepararse con miras a representar al país.

    Giannina Luján dejó el Perú y se trasladó a Madrid, desde donde continúa compartiendo con sus seguidores sus rutinas diarias a través de redes sociales. Además, difunde productos relacionados con una alimentación saludable. A continuación, te contamos en qué se encuentra actualmente.

    ¿A qué se dedica actualmente Giannina Luján?

    Luego de su paso por el reality de competencia ‘Combate’, la influencer centró su atención completamente en el fisicoculturismo, una disciplina que, según comentó, le atrajo mucho por su estructura y por promover un estilo de vida saludable.

    Según su perfil oficial de Facebook, Luján realizó estudios de musculación, nutrición deportiva y rehabilitación de lesiones en una prestigiosa institución peruana. Del mismo modo, ha mantenido una rutina constante de ejercicios y una dieta equilibrada con miras a futuras competencias.

    "Hago un entrenamiento entre funcional y crossfit, es intermedio, ni muy fuerte ni muy suave. A mí me sirve para quemar grasa, para tonificar. No puedo negar que el entrenamiento es fuerte (para competir), le dedico dos veces al día, todos los días", contó la ex chica reality en una entrevista para El Bocón.

    En 2016, Giannina Luján expresó que su objetivo era alcanzar el máximo galardón del campeonato mundial de bikini fitness, ya que en 2015 obtuvo la medalla de oro en el nivel Sudamericano.

    "Este será mi segundo Mundial, vamos con las expectativas muy altas. La meta es lograr por primera vez el título. El año pasado quedé en sexto puesto y en mi categoría son más de 600 participantes", indicó.

    Omar Moller
