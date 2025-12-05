Wapa.pe
La animadora reveló que una parálisis intestinal casi le arrebata la vida y confesó cómo este duro episodio marcó un antes y un después en su historia.

    Brenda Carvalho se quiebra al revelar que casi pierde la vida por grave enfermedad.
    Brenda Carvalho impactó a sus seguidores al revelar uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado. La animadora contó que en 2022 sufrió una severa complicación médica que puso en peligro su vida y alarmó profundamente a su familia y amigos. Su testimonio deja ver la gravedad del momento y el profundo impacto emocional que marcó esta etapa de su vida.

    wapa.pe

    Brenda Carvalho se quiebra al revelar que casi pierde la vida por grave enfermedad

    La animadora infantil relató en una entrevista reciente que atravesó un episodio tan delicado que llegó a temer por su propia vida, un hecho que marcó profundamente su desarrollo personal y profesional.

    Eso fue en el año 2022. Yo tenía un quiste que se me había reventado hemorrágico. Estaba situado dentro de mi útero. Estábamos en campaña navideña y no sabía que estaba teniendo una hemorragia interna. Me sentía mal”, mencionó la brasileña en ‘¡Habla Chino!’.

    Durante su conversación con el programa de Aldo Miyashiro, Brenda Carvalho dio más detalles sobre el momento en que estuvo al borde de la muerte, específicamente cuando atravesó una parálisis intestinal.

    Cuando me saqué el vestuario tenía una barriga como de cuatro meses de embarazo. Estábamos en Chincha. Al echarme en el asiento de atrás, sentí que la sangre me agarró todos los órganos. Perdí el conocimiento”, destacó pacientemente.

    wapa.pe

    Brenda también explicó que todo ocurrió en plena campaña navideña y que los médicos tuvieron que intervenirla quirúrgicamente en tres ocasiones para lograr estabilizarla.

    “Me operaron de emergencia en Chorrillos. Me sacaron sangre del tamaño de una botella de vino. Fui operada tres veces. Desperté el 24 de diciembre, con la carita de Julinho y de mi mamá. Apenas comprendía dónde me encontraba, solo distinguí sus caras y volví a dormirme”, agregó al respecto.

    Además, reveló que hubo un instante en el que sintió que no lograría superar la gravedad del cuadro, pues incluso un sacerdote llegó a visitarla en su habitación.

    “Me di cuenta de que el tema era muy grave porque ya me habían traído un cura. Sentí que era despedida y entendí el mensaje”, concluyó.

