Brenda Carvalho se quiebra en vivo al revivir la traumática experiencia de pasar la Navidad en UCI

La influencer y conductora Brenda Carvalho conmovió a todos durante su aparición en el programa El Reventonazo de la Chola, al compartir detalles desgarradores sobre un episodio que casi le cuesta la vida. En una conversación cargada de emoción, la brasileña revivió el difícil momento en que su salud estuvo al borde del colapso, enfrentándose a una situación tan grave que estuvo a punto de morir. En un relato exclusivo, la influencer rompió en llanto mientras narraba los momentos más sombríos de su hospitalización y su milagrosa recuperación.

"Pasé Navidad en UCI", reveló Brenda Carvalho

El sábado 21 de diciembre, durante una edición especial del programa El Reventonazo de la Chola en América Televisión, Brenda Carvalho recordó su experiencia vivida en la Navidad de 2022. A través de su relato, expresó su gratitud hacia los médicos y personal sanitario que, a pesar de las festividades, permanecieron a su lado, salvándole la vida en los momentos más críticos.

"En 2022, pasé la Navidad en UCI. Nunca lo había contado antes, pero desperté el 24 de diciembre a las 10 de la noche en la unidad de cuidados intensivos. Tuve complicaciones graves y me operaron tres veces… no sabía ni dónde estaba, casi no recuerdo nada. La única imagen que tengo es la de una foto mía, completamente entubada", relató Carvalho entre lágrimas.

La influencer destacó la dedicación de los médicos, quienes, a pesar de las fiestas, nunca dejaron de estar allí para ella. "Agradezco a Dios por los profesionales extraordinarios que siempre están disponibles, sin importar la fecha. El 24 de diciembre, cuando desperté, estaba rodeada por un equipo médico celebrando la Navidad a su manera: con una galleta y un juguito en un vaso. Así fue mi Navidad", compartió.

El drama de las operaciones de emergencia: "Estuve a un paso de la muerte"

La tragedia comenzó cuando Brenda Carvalho sufrió una grave hemorragia interna que la obligó a someterse a tres intervenciones quirúrgicas en un corto período de tiempo. La situación se complicó rápidamente, y la influencer estuvo cerca de perder la vida. En una entrevista anterior, Brenda reveló los aterradores detalles de aquel episodio.

"Recuerdo que me sentía muy mal durante un show en Chincha, luego fui al baño y me di cuenta de que tenía el abdomen hinchado, como si estuviera embarazada de seis meses. Era sangre, y aunque no sentía dolor en el vientre, la hemorragia fue tan intensa que estuve cerca de diez horas perdiendo sangre", recordó la animadora infantil. A pesar de las complicaciones, los médicos lograron estabilizarla en Chorrillos, aunque la situación fue tan grave que incluso le administraron los últimos sacramentos.

"Me dijeron que estaba al borde de la muerte, que ya no llegaba, y hasta me llevaron al sacerdote. Fue una experiencia aterradora", confesó, visiblemente afectada por la experiencia que la dejó con un profundo sentimiento de gratitud hacia la vida y los profesionales de la salud que la ayudaron a superar el momento más difícil de su vida.

Un milagro de Navidad: Cómo Brenda Carvalho salió adelante

Hoy, tras ese episodio que la marcó para siempre, Brenda Carvalho celebra la vida con renovada energía, agradecida por su segunda oportunidad. "Doy gracias a Dios por estar aquí y por los profesionales que me salvaron la vida", concluyó entre lágrimas, mientras agradecía el sacrificio y la dedicación del personal médico que estuvo a su lado en esos momentos de dolor.