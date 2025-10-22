El nuevo oficio de Yamila Piñero y su radical cambio de vida tras abandonar el Perú

La modelo de nacionalidad argentina Yamila Piñero fue una de las figuras más polémicas de los realities de competencia ; sin embargo dejó el país y poco se sabe de ella. ¿Qué pasó?

El nuevo OFICIO de Yamila Piñero tras ABANDONAR el Perú y el espectáculo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook

El recordado programa “Combate” marcó una etapa importante en la televisión peruana, especialmente entre el público joven. El formato, que enfrentaba a los equipos rojo y verde en distintas competencias, se convirtió en un fenómeno mediático desde su estreno. Sin embargo, tras varios años al aire, el reality fue desplazado en rating por un programa similar y finalmente salió de emisión. A lo largo de su historia, numerosas figuras del espectáculo (modelos, deportistas, cantantes y actores) pasaron por su set, ganándose el cariño de miles de seguidores.

Una de las participantes más recordadas y polémicas fue la modelo argentina Yamila Piñero, quien llegó al Perú inicialmente para presentarse en discotecas limeñas junto a su agrupación Las Chicas Doradas. Con el tiempo, su carisma y personalidad extrovertida la llevaron a formar parte de la televisión peruana, donde protagonizó varios momentos mediáticos.

Yamila Piñero alcanzó popularidad en su país natal como conejita de Playboy, antes de mudarse al Perú en el 2013, cuando tenía apenas 22 años. Ese mismo año participó en el reality de baile “El gran show”, donde demostró sus habilidades escénicas. Aunque no ganó la competencia, su participación la ayudó a consolidarse en el medio local.

Tras su paso por el programa de Gisela Valcárcel, Piñero fue presentada el 20 de septiembre del 2013 como parte del elenco de “Combate”, reemplazando temporalmente a la locutora Lisset Lanao. Su popularidad creció rápidamente y, poco después, se incorporó oficialmente al grupo Las Chicas Doradas, junto a Leslie Shaw y Sheyla Rojas, consolidando su presencia en la farándula peruana.

A lo largo de su trayectoria, la argentina estuvo vinculada a varios escándalos amorosos. Su primer romance conocido fue con el exfutbolista ‘Puchungo’ Yáñez, con quien mantuvo una breve relación tras coincidir en “El gran show”. Posteriormente, tuvo un vínculo sentimental con el fotógrafo Ernesto Jiménez, con quien compartió varios meses de relación. Años después, el deportista confirmó públicamente que su romance con Yamila fue real.

Más adelante, Piñero también fue relacionada con Erito Molina, otro participante de reality, aunque esta relación no tuvo mayor notoriedad y pasó desapercibida. Pese a su vida mediática, la modelo siempre mantuvo una personalidad directa y sincera frente a las cámaras, lo que la convirtió en una figura tan querida como polémica.

Con el paso del tiempo, Yamila Piñero decidió alejarse definitivamente de la televisión peruana. En una entrevista con Radio Exitosa, reveló que regresó a Argentina para trabajar junto a su madre en una empresa familiar. “Dirijo la empresa que tenemos con mi mamá (...) Transportamos a personas con discapacidad motriz y discapacidades diferentes. La empresa funciona hace 10 años en Argentina”, contó. Además, explicó que dejó el reality porque no se sentía cómoda exponiendo su vida privada.