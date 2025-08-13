Wapa.pe
Natalia Otero fue una de las chicas reality más polémicas en Combate; sin embargo dejó el país para regresar a su natal Argentina. ¿Qué pasó con ella?

    Natalia Otero fue la más reciente invitada del podcast de Karla Tarazona, espacio en el que distintas figuras de la farándula comparten sus vivencias como madres. Durante la charla, la recordada Payasita reveló que decidió dejar Perú para asegurarle un mejor futuro a su hija, pese a que en el país tenía una vida cómoda y llena de comodidades.

    La razón por la que dejó Perú

    En Mamá 24/7, Otero explicó que su regreso a Argentina estuvo motivado principalmente por su maternidad. Aunque en Perú disfrutaba de estabilidad económica, carrera consolidada y una vida confortable junto a su esposo, también argentin, sentía que les faltaba algo esencial: la cercanía de la familia. “Si no hubiera sido madre, probablemente no habría vuelto. Teníamos todo y a la vez nada. No había parientes, mi hija no tenía tíos ni primos”, comentó.

    La pandemia también marcó un punto decisivo. Natalia relató que el aislamiento y la distancia de sus seres queridos acentuaron la soledad que vivía. “La pandemia empezó cuando Luana tenía siete meses, y regresamos a Argentina cuando estaba por cumplir un año y cinco meses”, recordó.

    Inicialmente, el viaje a su país natal sería solo para pasar las fiestas navideñas, pero se convirtió en la oportunidad perfecta para establecerse de forma definitiva.

    wapa.pe

    La polémica con Yiddá Eslava

    Además de su vida familiar, Natalia Otero ha estado en el ojo mediático por su enfrentamiento con la actriz peruana Yiddá Eslava, pareja del ex chico reality Julián Zucchi. El conflicto surgió por el comportamiento de Zucchi, lo que llevó a Otero a lanzar duras críticas contra Eslava.

    La argentina calificó a la actriz de “mandona” y “manipuladora”, asegurando que durante años habría mantenido a Zucchi alejado de sus amigos y familiares. “Me agota verla victimizarse. Años siendo un pollerudo que hacía todo lo que ella quería. Años alejándote de tus amigos, de mí y de tu familia”, expresó.

    Finalmente, Otero acusó a Eslava de manejar las situaciones con gran astucia para perjudicar la imagen de Zucchi en todo el país. “Es una maestra de la manipulación. Te destruye públicamente y luego te manda una carta notarial para que no puedas defenderte”, sentenció, dejando clara su molestia.

