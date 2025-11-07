Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

Luego del inesperado viaje de Korina Rivadeneira a Venezuela, Mario Hart habló por primera vez y reveló cómo se encuentran sus dos hijos ante la ausencia de su madre.

    Korina Rivadeneira vive uno de los momentos más significativos de su vida tras reencontrarse con su padre, amigos y seres queridos en Venezuela después de diez años. Su viaje se produce luego de pasar por una etapa complicada en el Perú, marcada por su diagnóstico de alopecia emocional y la aparente falta de apoyo de Mario Hart en redes sociales.

    A raíz de ello, el piloto decidió romper su silencio y hablar por primera vez sobre la partida de su esposa, dando detalles sobre su relación con la venezolana y el estado de sus hijos ante la ausencia de su madre.

    Mario Hart revela cómo están sus hijos tras el viaje de Korina Rivadeneira

    En una entrevista para Más Espectáculos, Mario Hart se pronunció por primera vez luego de que Korina Rivadeneira viajara a Venezuela, un hecho que generó controversia debido a que el piloto y sus dos pequeños permanecieron en el Perú.

    El exchico reality aclaró los rumores sobre una posible crisis con la madre de sus hijos, luego de que no se mostrara públicamente apoyándola por su diagnóstico ni se despidiera de ella en redes sociales. Por el contrario, aseguró sentirse feliz por el reencuentro de Korina con su familia después de una década.

    "Estaba esperando el momento para hacer hace mucho tiempo, tenía siempre la ilusión de regresar, de ver a su familia, de ver a su papá, a sus hermanos, sobrinos, ya la familia creció. Me manda videos de lo que está haciendo, está viendo la oportunidad de hacer algunas inversiones por allá y bien, yo contento por ella", expresó, destacando además que mantiene una buena relación con el padre de su esposa.

    En cuanto a sus hijos, quienes enfrentan la ausencia de su madre, Hart contó cómo se encuentran y subrayó que Korina, a pesar de la distancia, se mantiene muy pendiente de ellos.

    "Ellos distraídos, entre el cole, sus actividades todos los días, en la noche hacen videollamada con Kori todos los días, ¿no?", comentó. Asimismo, el piloto reveló que viajará a Brasil para la Fórmula 1, por lo que no podrá estar presente cuando su esposa regrese al Perú.

    Omar Moller

