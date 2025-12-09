Pamela López reveló en 'Amor y Fuego' que Christian Cueva , padre de sus hijos, se sometió a pruebas de ETS tras sus infidelidades durante la relación.

Durante su participación en el programa ‘Amor y Fuego’, Pamela López hizo una declaración que dejó en silencio al set: contó que Christian Cueva, padre de sus hijos, decidió realizarse pruebas de enfermedades de transmisión sexual luego de los reiterados episodios de infidelidad que atravesaron como pareja. La aún esposa del futbolista se animó a revelar cuáles fueron sus resultados.

Pamela López revela cuál fue el resultado de la prueba de ETS de Christian Cueva

Pamela López contó que, ante las dudas que surgieron tras las infidelidades de Christian Cueva, ambos decidieron acudir juntos a un laboratorio para despejar cualquier riesgo. Los resultados fueron negativos para los dos, lo que indicaría que el futbolista habría tomado medidas durante sus encuentros fuera de la relación.

“Cuando yo me enteré, por su boda, de todas las mujeres que pasaron por las cuatro perillas, fue que yo le dije ‘tengo que hacerme un examen’. Junto con él, nos fuimos a hacer ese examen, todo salió bien”, relató López.

La decisión de realizar la prueba en pareja reflejaría, según Pamela, un intento por manejar la situación con transparencia y responsabilidad. Ella tomó la iniciativa de solicitar el examen, mientras que Cueva aceptó acompañarla para asegurarse de que no existiera ningún riesgo para su salud.

¿Pamela Franco se hará prueba de ETS?

La controversia alrededor de Pamela Franco y su expareja, el futbolista Christian Cueva, volvió a tomar fuerza luego de que la cantante se pronunciara sobre la posibilidad de realizarse una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Su respuesta generó expectativa en medio del tenso ambiente mediático que envuelve a ambas partes.

El tema volvió a la agenda pública después de que Pamela López, expareja de Cueva, revelara en el programa ‘La Chola Chabuca’ que el jugador decidió someterse a un examen de ETS tras mantener relaciones con varias mujeres durante su relación. López también recordó que el futbolista llegó a pedirle perdón de rodillas y que, como parte del proceso de reconciliación, ambos acudieron juntos a realizarse los estudios médicos.

Por su parte, Pamela Franco evitó comentar sobre resultados ajenos, pero dejó claro que se mantiene atenta a su bienestar y se realiza chequeos de manera constante como parte de su cuidado personal.