Revelan la verdadera diferencia de edad entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar , sorprendiendo a miles de fans por su nueva historia de amor.

El corazón vuelve a sonreírle a Yarita Lizeth Yanarico. A menos de un año de anunciar el final de su matrimonio con Patric Lundberg, la artista puneña confirmó que se encuentra viviendo una nueva etapa sentimental junto a Alejandro Páucar, primogénito de la reconocida cantante Dina Páucar. Ambos han decidido caminar juntos y, además, cuentan con el apoyo total de la “Diosa hermosa del amor andino”.

¿Cuántos años se llevan Yarita Lizeth y Alejandro Páucar?

La intérprete de “Tu hipocresía”, conocida mundialmente como “La Chinita del Amor”, nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca. A sus 36 años, se ha convertido en una de las voces más representativas del folklore peruano, llevando su música a países como Argentina, Bolivia, Chile, Estados Unidos y España.

En el caso de Alejandro Páucar, su edad siempre ha sido un tema reservado debido a su perfil bajo, pero fue él mismo quien brindó la clave durante una transmisión en vivo donde recordó su primer encuentro con Yarita: “Ambos teníamos 24 años cuando nos vimos por primera vez”.

Esa afirmación confirma que los dos comparten la misma edad, aunque hay un matiz interesante: Alejandro cumple años cada 31 de diciembre, mientras que Yarita celebra en noviembre. Por ello, durante un corto periodo del año, la cantante es mayor que él por apenas un año, algo que no genera ninguna complicación en la relación, según lo que demostraron frente a sus seguidores.

Una relación que nace con aprobación familiar

La conexión entre ambos artistas se fortaleció tras el lanzamiento de su colaboración musical “Hola, ¿cómo estás?”, estrenada en agosto de 2025. Con los rumores creciendo, la pareja decidió poner fin a las especulaciones confirmando su romance en TikTok. Yarita se mostró emocionada por el gesto de Alejandro al abrir su vida personal públicamente, ya que él siempre ha sido reservado con esos temas.