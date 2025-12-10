Exesposo de Yarita reacciona al nuevo romance con Alejandro Páucar y sorprende con misterioso viaje

La revelación pública del noviazgo entre Alejandro Páucar, hijo de Dina Páucar, y Yarita Lizeth Yanarico sigue generando reacciones en redes. La pareja decidió contar abiertamente su historia durante una transmisión en TikTok, momento en que ambos respondieron sin rodeos a los rumores. Sin embargo, la atención también se dirigió hacia Patric Lundberg, exesposo de la cantante, quien protagonizó un gesto inesperado tras la noticia.

La reacción del exesposo de Yarita: ¿indiferencia total?

Mientras la intérprete de “Tu hipocresía” compartía su felicidad con su nueva pareja, Patric Lundberg mostró un estilo completamente distinto. Aunque no se refirió de manera directa al anuncio, el sueco dejó ver en sus redes sociales que está enfocado en su día a día lejos del Perú.

El empresario compartió imágenes de su reciente viaje por Tailandia, lo que muchos interpretaron como una señal de que no piensa involucrarse en el nuevo capítulo sentimental de su exesposa. Lo que sí ha llamado la atención entre sus seguidores es la identidad de la persona que aparece a su lado en varias fotografías.

¿Quién es Patric Lundberg y cómo inició su historia con Yarita Lizeth?

Para miles de seguidores, el nombre de Patric Lundberg estuvo ligado a Yarita durante varios años. El ciudadano sueco, con raíces bolivianas, conoció a la cantante en 2018 durante una presentación en Bolivia. Según la propia artista, ese día él estaba acompañado de su padre y quedó impresionado por su talento.

A partir de ese encuentro, ambos cultivaron un romance a distancia que superó diferencias culturales y horarios. La relación avanzó hasta llegar al altar el 30 de septiembre de 2023, cuando celebraron una íntima boda en Estocolmo rodeados de familiares cercanos.

Tras la ceremonia, disfrutaron de una luna de miel en Alemania; sin embargo, sus vidas profesionales los llevaron a mantener hogares separados en distintos países, situación que se convirtió en uno de sus mayores desafíos como pareja.