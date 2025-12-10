Wapa.pe
Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"

‘Nena’ Cubillas EXPLOTA en vivo y se defiende tras insultos a Macarena: “Soy una mamá leona”

Si bien, Johana Cubillas reconoce que se le fue de las manos su reacción contra Macarena, se defiende sobre las acusaciones del padre de sus hijos.

    Johana Cubillas se defiende.
    Luego del tenso cruce que protagonizó frente a Magaly Medina y su expareja Juan Ichazo, Johana ‘Nena’ Cubillas decidió reaparecer en un live para aclarar cómo vive este complicado momento y defender su rol como madre. La influencer aseguró que, pese a las críticas, nadie puede minimizar el esfuerzo que hace por sus pequeños.

    “Yo sé todo lo que hago por mis hijos”: Johana se defiende

    En la transmisión, la creadora de contenido recalcó que siempre ha confiado en que el padre de sus hijos actuaría pensando en ellos, pero reconoció que esa expectativa no se cumplió:

    “Mi error es crecer siempre en el padre de mis hijos y creer que por esta vez iba a priorizar a mis hijos. Si me dicen mala madre, menos pues, yo sé todo lo que yo hago por mis hijos. Todo lo que lo que pasó e hice en ese momento fue porque soy una mamá leona”.

    La influencer también se refirió al video viral donde se le escucha lanzando fuertes insultos contra Macarena Vélez. Johana admitió que su reacción fue desbordada y que, aunque actuó desde la protección, no fue la mejor manera:

    “Yo defendí a mis hijos, ¿fue la mejor forma de hacerlo? Probablemente no, me salí de mis casillas, no tuve que reaccionar como reaccioné. Yo creo que todos pasamos por momentos de estrés e ira. Se me fue de las manos”.

    Johana confirma que está en tratamiento psicológico

    En otra parte del live, la ‘Nena’ explicó que atraviesa una etapa emocionalmente complicada y que, por ello, recibe apoyo profesional continuo:

    “Yo hago terapia todas las semanas, me medico porque en estos momentos mi vida tiene demasiadas alteraciones”.

    La influencer pidió respetar su proceso y recordó que su caso ya está bajo evaluación de las autoridades competentes:

    “Cada quien es libre de pensar como quiera, pero ahora mi caso está en la Fiscalía y se verá qué hacer”.

