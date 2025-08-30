La madre de Alessia Rovegno , Bárbara Cayo, compartió su experiencia tras la ruptura con Hugo García, revelando el dolor que sintió por el fin de la relación de su hija.

La relación entre Alessia Rovegno y Hugo García llegó a su fin hace casi un año, pero las repercusiones todavía se sienten en quienes estuvieron cerca de la pareja. Bárbara Cayo, madre de la modelo, rompió el silencio y compartió cómo vivió ese difícil momento. Sus palabras revelaron la cercanía que tenía con el exintegrante de reality.

Bárbara Cayo se sincera sobre la ruptura de Alessia y Hugo García

La separación entre Alessia Rovegno y Hugo García no solo sorprendió a sus fanáticos, también tocó de cerca a la familia de la modelo. Casi un año después, su madre, Bárbara Cayo, abrió su corazón y reveló lo difícil que fue enfrentar la noticia.

“Yo no puedo hablar por ella, pero ellos (Alessia y Hugo) tienen sus razones”, expresó la actriz, mostrando empatía y respeto por la decisión de ambos. Aunque intentó mantener la fortaleza, reconoció que la situación la golpeó en lo personal.

“Me dolió, me llevaba bien con él. Yo me encariño mucho con los novios de mis hijas y cuando terminan es como si terminaran conmigo. De verdad, me siento mal”, confesó durante su paso por el programa ‘Habla Chino’.

Alessia Rovegno rompe el silencio sobre el fin de su romance con Hugo García

Tras varios meses de rumores, Alessia Rovegno decidió hablar abiertamente sobre su separación de Hugo García, con quien compartió tres años de relación. Considerados en su momento una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, ambos pusieron fin a su historia de amor en octubre de 2024, aunque la noticia recién salió a la luz a inicios de 2025.

En una entrevista para la revista Cosas, la modelo reveló detalles inéditos de esta etapa de su vida y explicó que la decisión fue mutua, motivada por los distintos caminos que cada uno estaba emprendiendo.

Lejos de los rumores sobre diferencias sociales, Alessia aclaró que ese nunca fue un obstáculo en su romance. Por el contrario, aseguró que Hugo fue un gran compañero y que la ruptura no ocurrió en malos términos, razón por la cual ambos optaron por vivirla en privado, sin exponerla a la prensa.