Mafer Neyra anunció su compromiso con Ernesto Cabieses durante un viaje a Indonesia, compartiendo imágenes del romántico momento en redes sociales con sus seguidores.

Mafer Neyra sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa con su pareja Ernesto Cabieses. La pedida de mano ocurrió en un romántico escenario natural durante su viaje por Indonesia. La expareja de Hugo García compartió las imágenes del especial momento en redes sociales.

Mafer Neyra anuncia su compromiso con Ernesto Cabieses en un paradisíaco rincón de Indonesia

Mafer Neyra está lista para iniciar una nueva etapa en su vida amorosa. La influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores que recibió una propuesta de matrimonio durante su reciente viaje a Mentawais, un exótico archipiélago en Indonesia.

La joven compartió varias postales del emotivo momento en el que su pareja, Ernesto Cabieses, le pidió la mano. En una de las fotos, se les ve abrazados, mientras Mafer sonríe radiante mostrando su anillo de compromiso. “Mil veces sí. Para toda la vida mi amor”, escribió como leyenda.

El anuncio no tardó en llenar de emoción a sus seguidores, quienes celebraron la noticia junto a figuras del espectáculo nacional. “Qué hermoso, ¡felicidades!”, comentó Natalie Vértiz, mientras que Alondra García Miró le escribió: “Felicidades, bebé linda”. También se sumó Vania Bludau con un mensaje cargado de cariño.

Mafer Neyra aclara rumores tras polémico video en TikTok

Meses atrás, un video de Mafer Neyra en TikTok se volvió el centro de atención en redes sociales, luego de que algunos usuarios insinuaran que se trataba de una indirecta para su expareja, Hugo García, quien recientemente terminó su relación con Alessia Rovegno. La elección del tema musical, un fragmento de la canción “Baby” de Justin Bieber, fue suficiente para que los comentarios especulativos comenzaran a inundar su publicación.

Varios internautas interpretaron la letra como un guiño a su pasada historia de amor con el chico reality, lo que desató un debate sobre si la influencer estaría aprovechando la coyuntura para enviar un mensaje oculto. Ante la creciente polémica, Mafer decidió ponerle fin a las habladurías con una respuesta clara y directa desde la misma plataforma.