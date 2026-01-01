Wapa.pe
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Viuda de Paul Flores recuerda las últimas palabras del cantante al despedir el 2025

Viuda de Paul Flores conmueve al compartir su último mensaje de Año Nuevo y reflexionar sobre un año marcado por el dolor y la fe.

    Cantante Paul Flores perdió la vida durante atentado al bus de Armonía 10. | Composición Wapa
    El cambio de calendario no llegó en silencio para la familia de Paul Flores, exvocalista de Armonía 10, asesinado el 16 de marzo de 2025. Para Carolina Jaramillo, su viuda, el cierre del año fue un ejercicio de memoria, fe y resistencia emocional, marcado por una ausencia que sigue presente en cada gesto familiar.

    A través de sus redes sociales, Jaramillo compartió una secuencia de imágenes que funcionaron como un retrato íntimo del duelo. En una de ellas, la familia aparece reunida para recibir el 2026 sosteniendo un cuadro del cantante; en otra, Carolina posa junto a su hijo y la imagen de Flores, reforzando la idea de que el recuerdo sigue ocupando un lugar central en el hogar.

    El mensaje que Paul Flores envió antes de partir

    La publicación que más conmovió a seguidores y colegas fue la difusión de un mensaje privado que Paul Flores envió a su familia durante la madrugada del 1 de enero de 2025. Sus palabras, cargadas de esperanza, cobraron un nuevo significado al ser compartidas meses después.

    “Feliz Año, mis bebes. Son mi todo. Los amo con todo el corazón. Que este año nuevo traiga mucha prosperidad y mucha salud. Le tengo mucha fe a este Año Nuevo”, escribió Paul Flores a su esposa e hijo.

    El texto, que en su momento fue un saludo más de Año Nuevo, hoy se lee como una despedida involuntaria que resume la fe y el amor que el cantante profesaba a su familia.

    Un año atravesado por el dolor y la fortaleza

    Jaramillo también decidió poner en palabras lo que significó atravesar el 2025 sin su compañero de vida. En un mensaje extenso y honesto, relató cómo el dolor convivió con la necesidad de mantenerse en pie por su hijo y su entorno más cercano.

    “Fue un año de silencios largos, de sonrisas sostenidas con el alma cansada, de noches en las que solo Dios y Paul saben cuánto lloré. Pero también fue el año en el que aprendí a levantarme por mi hijo, por mi familia, y porque sé que Paul así lo hubiera querido”, expresó.

    Durante ese año, la familia recibió el respaldo constante del público y de la comunidad artística. El asesinato del vocalista provocó una ola de homenajes dentro y fuera de los escenarios, mientras Armonía 10 continuó con sus presentaciones dedicando cada show a la memoria de quien fue una de sus voces más queridas.

    Gratitud, fe y una petición para el nuevo ciclo

    El mensaje de despedida del año incluyó un agradecimiento directo a quienes no se alejaron en los momentos más duros. Carolina Jaramillo resaltó la importancia de los afectos silenciosos y del sostén espiritual que la acompañó durante el proceso.

    “Hoy cierro este año con lágrimas, sí… pero también con fe, con gratitud por quienes se quedaron, por quienes me abrazaron sin preguntar, y por Dios, que nunca me soltó la mano”, escribió.

    Finalmente, dejó una petición clara para el nuevo ciclo que comienza, enfocada en la calma interior y la sanación emocional. “Que el nuevo año me regale paz, sanación y un poquito de calma para el alma. Feliz año a todos”, concluyó.

