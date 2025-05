En tal sentido, la viuda del 'Russo' aclaró que no prohibió que se use la imagen o voz del músico por parte de la agrupación: "Carolina no ha dado ningún tipo de instrucción en cuanto a no utilizar la imagen, voz y nombre de Paul Flores García, o de no realizarle algún homenaje; y tampoco se ha exigido el pago de una suma exorbitante. Únicamente solicita que Armonía 10 actúe con ética y responsabilidad, a fin de evitar la desinformación respecto, como reflejo lógico de los acuerdos y términos que ellos mismos exponen en el comunicado del pasado 21 de marzo de 2025".