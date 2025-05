Ante las especulaciones, Onelia decidió aclarar el vínculo que la une con el misterioso joven, conocido como “El Chino”, descartando por completo que exista algo más allá de la amistad. “El Chino es nuestro amigo de tiempo, de años, es nuestro amigo del vóley, son amigos de Mario, todos son amigos de Mario y ese día estaban que me abrazaban, me besaban, obviamente por la situación. Yo siento el apoyo de todos lados y ellos han estado ahí todo el tiempo y van a seguir estando ahí, me van a ver con gente, con amigos, que no les parezca raro”, explicó la también odontóloga.