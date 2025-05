Onelia Molina vuelve a ser el centro de atención con unas polémicas declaraciones sobre su ingreso a 'Esto es Guerra'. Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una clara referencia a Alejandra Baigorria . Dejando entrever que, a diferencia de la 'Gringa de Gamarra', ella había entrado al reality por mérito propio y no por una pareja.

“Las personas llegan y te suman. No creo que ellos definan lo que yo soy porque vengo trabajando constantemente. Yo he venido de un casting a nivel nacional, a mí nadie me regaló el título, yo no entré por ser pareja de alguien”, dijo la chica reality. “He luchado día tras días por mantenerme en el programa y mantenerme vigente”, resaltó.