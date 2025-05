Rodrigo González expresó: "Ahora (que está soltero) de repente Mario ya va a estar más concentrado en conquistar a la Spoya que está separada. No sé por qué se me ocurre eso. Spoya separada, él separado. Los veo interactuando en el podcast y hay algo que me hace ruido. Algo se me dispara mis sospechas. No me parece una idea descabellada". Gigi Mitre añadió: "A menos que se estén consolando caleta. Que tengan encuentros y que en su hombro lloren".