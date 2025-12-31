¿Quién es Malory Vargas? La actriz que conquista a Liliana Castro y rompe esquemas por su diferencia de edad

Wapa.pe
Liliana Castro Mannarelli estuvo por mucho tiempo en el ojo de la tormenta por estar implicada en caso de Myriam Fefer, pero ese tema quedó en el pasado y ahora le abre las puertas al amor con una ilusión.

    La actriz se encuentra residiendo en México.
    Liliana Castro Mannarelli volvió a mostrarse abierta con su vida sentimental y esta vez lo hizo desde un espacio íntimo y cotidiano: una cena en un restaurante limeño. La empresaria compartió en redes sociales el reencuentro con su pareja, Malory Vargas, luego de varias semanas separadas por compromisos profesionales, dejando ver una faceta romántica que fue rápidamente celebrada por sus seguidores.

    Las imágenes no pasaron desapercibidas. En ellas, Liliana aparece abrazando a Malory con naturalidad y complicidad, un gesto que despertó curiosidad entre los usuarios, muchos de los cuales comenzaron a preguntar por la identidad y trayectoria de la actriz que hoy ocupa un lugar central en su vida.

    wapa.pe

    El emotivo reencuentro de Liliana Castro Mannarelli con su pareja

    El encuentro se dio en Lima, ciudad a la que Malory Vargas regresó para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Tras semanas sin verse, ambas decidieron compartir el momento con sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos.

    Para Liliana, este reencuentro no solo representó una pausa en la rutina, sino también una oportunidad para reafirmar públicamente una relación que se ha mantenido firme desde que se hizo oficial a mediados de 2023. Las imágenes reflejaron cercanía y estabilidad, alejadas del ruido mediático que suele rodear a la empresaria.

    ¿Quién es Malory Vargas y cuál ha sido su camino artístico?

    Malory Vargas, de 30 años, cuenta con una trayectoria que combina televisión, cine y formación internacional. En Perú, fue parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ en 2016, donde interpretó a ‘Yashimar’, un personaje que tuvo presencia recurrente en la popular serie. Ese mismo año participó en ‘El gran show’ como pareja de baile de Zumba, lo que amplió su exposición mediática.

    Además, integró producciones nacionales como ‘Los otros Concha’, ‘Madre por siempre, Colorina’ y ‘Llauca’, así como películas peruanas como ‘Busco novia’ e ‘Igualita a mí’. Su carrera dio un giro importante cuando decidió radicar en México en 2024, país en el que egresó de la carrera de Conducción en la cadena Televisa y participó en la serie ‘Como dice el dicho’.

    Su objetivo profesional está enfocado en consolidarse en la industria mexicana, siguiendo el camino de otros actores peruanos que lograron proyección internacional.

    La diferencia de edad y el respaldo del público

    Liliana Castro Mannarelli, hoy de 33 años, tiene tres años más que Malory Vargas, una diferencia que no ha sido tema de conflicto, sino de curiosidad entre los seguidores. La empresaria, conocida por su pasado mediático y su posterior incursión en los negocios, ha optado por mantener su relación lejos de la polémica, mostrando solo momentos puntuales de su vida personal.

    wapa.pe

    Lejos de las críticas, la mayoría de reacciones en redes sociales han sido positivas. Los usuarios destacaron la naturalidad de la pareja y celebraron que ambas compartan su romance sin reservas, convirtiéndose en un ejemplo de apertura y tranquilidad emocional.

    ¿Quién es Malory Vargas? La actriz que conquista a Liliana Castro y rompe esquemas por su diferencia de edad
