Polémica entre Leonard León y Karla Tarazona se reaviva por la figura paterna de sus hijos y la defensa legal a favor de Christian Domínguez.

La discusión sobre la figura paterna en la familia de Karla Tarazona volvió a encenderse tras las recientes declaraciones de Leonard León, quien expresó su incomodidad al saber que sus hijos llaman “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de la conductora.

El pronunciamiento del cantante no tardó en generar respuesta. Esta vez, fue el abogado de Tarazona quien salió al frente para cuestionar el rol que León ha tenido en la vida de los menores, tanto en el plano emocional como económico, avivando un debate que combina conflictos legales, exposición mediática y dinámicas propias de las familias ensambladas.

Leonard León y su reclamo por la figura paterna

Leonard León aseguró que la cercanía entre sus hijos y Christian Domínguez representa, desde su punto de vista, una “usurpación de paternidad”. Según el cantante, esta situación no sería nueva y se habría repetido con exparejas anteriores de Tarazona, responsabilizando directamente a la madre por permitir que los menores identifiquen a otras figuras como padres.

En ese contexto, León relató un episodio que, según dijo, lo marcó profundamente. “Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, expresó, señalando que la distancia con sus hijos le ha generado un fuerte impacto emocional.

El cantante también negó cualquier antecedente de violencia y sostuvo que las denuncias en su contra fueron archivadas. “He probado con documentos en mano, con resoluciones, de que nunca he violentado a mis hijos y que todo se inició con una denuncia falsa hecha por la otra parte”, afirmó. Sobre el aspecto económico, fue enfático: “Ella dice que debo 10 mil soles, parece que no saben sacar las cuentas. Felizmente, el juez ya sacó la cuenta y no se debe nada, solo está haciendo perder el tiempo al Poder Judicial porque estoy al día en todo”.

La respuesta legal de Karla Tarazona

Desde el entorno de Karla Tarazona, la réplica llegó a través de su abogado, Carlos Cruz, quien ofreció una versión completamente distinta. En declaraciones recogidas por Trome, sostuvo que la presencia de Christian Domínguez como figura paterna responde a la ausencia de León en la crianza cotidiana.

“Los menores tienen como figura paterna al señor Domínguez porque el señor (León) es un padre ausente, no solo por no verlos, sino al no aportar la pensión”, afirmó el letrado, remarcando que no existirían impedimentos legales para que el cantante vea a sus hijos.

Cruz también explicó que, en un episodio reciente, León acudió al domicilio de Tarazona acompañado de policías en un horario en el que los menores se encontraban en el colegio, razón por la cual se presentó un escrito ante el juzgado para dejar constancia de que no se le negó el acceso.

Silencio de Tarazona y respaldo a Christian Domínguez

Mientras el intercambio de versiones continuaba, Karla Tarazona optó por no pronunciarse directamente sobre las declaraciones de su expareja. En lugar de ello, utilizó sus redes sociales para compartir mensajes de afecto hacia Christian Domínguez, a quien reconoce como una figura estable y presente en la vida de sus hijos.

En una de sus publicaciones, la conductora difundió un collage acompañado de un sencillo “Tú”, un corazón y una canción romántica, gesto que fue interpretado por muchos como un respaldo claro a su actual pareja en medio de la controversia.

La disputa sobre la pensión alimenticia y el rol paterno sigue sin una versión unificada. Mientras el abogado de Tarazona insiste en que existen incumplimientos, León sostiene que no hay deuda pendiente. Esta falta de consenso mantiene el conflicto abierto y bajo constante escrutinio público.