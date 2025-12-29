Karla Tarazona se pone SENTIMENTAL tras duro reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Karla Tarazona se pone SENTIMENTAL tras duro reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Leonard León causó sorpresa al contar que, tras mucho tiempo, logró comunicarse nuevamente con su hijo mayor, fruto de su relación con Karla Tarazona, luego de haber manifestado en reiteradas ocasiones su incomodidad porque sus hijos llamen “papá” a Christian Domínguez. No obstante, lo que más llamó la atención fue el duro reclamo que le hizo el menor, quien le reprochó no haber estado presente en etapas clave de su vida. ¿Cómo reaccionó Karla ante esta situación?

Karla Tarazona se muestra conmovida tras el reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia

Leonard León decidió hablar públicamente y reveló detalles de la primera conversación que mantuvo con su hijo mayor después de un largo tiempo, la cual resultó ser un momento doloroso para él, ya que evidenció la distancia que existe entre ambos.

El cantante aseguró que Karla Tarazona habría influido para que sus hijos llamen “papá” tanto a Christian Domínguez como a una expareja anterior, algo que, según él, habría afectado emocionalmente a los menores. Además, compartió el diálogo que sostuvo con su primogénito, quien no dudó en reclamarle por los momentos y etapas importantes en los que no estuvo presente.

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘te has perdido muchas etapas de mi vida’, y no supe qué responder”, expresó, visiblemente afectado.

Tras estas declaraciones, muchos esperaban una respuesta pública de Karla Tarazona, quien siempre ha defendido a sus hijos y en el pasado señaló que ellos mismos sacarían sus propias conclusiones al notar la ausencia de su padre.

Sin embargo, la animadora de eventos optó por no pronunciarse directamente sobre el tema. En cambio, reapareció mostrando gestos de cariño hacia Christian Domínguez, quien actualmente cumple el rol paterno en la vida de sus hijos y ha estado presente donde, según se deja entrever, su expareja no lo estuvo.