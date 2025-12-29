Leonard León acusa a Karla Tarazona de impedirle ver a sus hijos y denuncia que sus denuncias afectan la estabilidad emocional de los menores.

Leonard León acusa a Tarazona de no dejarle ver a sus hijos y revela su molestia porque llamen ‘papá’ a Christian Domínguez.

Leonard León acusa a Tarazona de no dejarle ver a sus hijos y revela su molestia porque llamen ‘papá’ a Christian Domínguez.

El cumbiambero Leonard León rompió su silencio y denunció que Karla Tarazona estaría dificultando su reencuentro con sus hijos, pese a no tener ya impedimentos legales para acercarse a ellos. El cantante afirmó además que la conductora habría enseñado a sus hijos mayores a llamar ‘papá’ a Christian Domínguez, lo que, según él, genera confusión y afecta la relación con sus menores. León exige claridad y poder compartir tiempo con sus hijos.

Leonard León denuncia que Tarazona bloquea su relación con hijos

En recientes declaraciones, Leonard León expresó su evidente molestia. Aunque admitió que la situación le afecta, señaló que la principal responsabilidad recae en Karla Tarazona.

“Por supuesto que me molesta, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá. Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, sostuvo el cantante, mostrando su preocupación por el entorno en el que crecen los menores.

El disgusto de León no se limita al trato hacia Domínguez, sino también a sentirse desplazado en su rol de padre. Relató que tuvo una conversación con su hijo mayor, quien le confesó su percepción sobre la distancia de su padre biológico.

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, compartió el artista a Trome.

La relación entre Leonard León y Karla Tarazona ha estado marcada por constantes conflictos públicos, los cuales han influido en la dinámica familiar y en cómo los hijos perciben a sus padres. León señala que la repetición de este patrón con otras parejas de su expareja le genera preocupación por la estabilidad emocional de los menores. Mientras tanto, Christian Domínguez ha tenido una presencia constante en la vida de los niños, a quienes la madre habría enseñado a llamar “papá” a su actual pareja.

Hijo de Leonard León saluda a Christian Domínguez en el Día del Padre

Durante el Día del Padre, la cercanía entre Christian Domínguez y los hijos de Karla Tarazona destacó. Stephano León Tarazona publicó un mensaje a Domínguez que generó reacciones.

“Feliz Día del Padre al mejor papito del mundo, te adoro demasiado, muchas gracias por estar en mis buenos momentos y malos momentos, a pesar de los inconvenientes tú siempre serás mi papá y no importa lo que digan los demás, tú eres mi papá y siempre lo serás, te amo mucho”, escribió Stephano en su cuenta de Instagram.