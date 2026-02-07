Wapa.pe
Pamela López envía mensaje tras difundirse que exigen prisión efectiva para ella por grave falta contra Christian Cueva

Pamela López estaría pasando su momento más complicado, después que el Octavo Juzgado de Familia pidió prisión efectiva para ella. 

    La empresaria Pamela López enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida luego de que el Octavo Juzgado de Familia solicitara una pena de hasta ocho años de prisión efectiva en su contra. La medida responde a una presunta grave infracción a la orden de protección dictada a favor de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. En medio de este complejo panorama legal, la animadora de eventos reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido.

    El mensaje que compartió Pamela López tras el pedido de prisión

    Tras conocerse la decisión judicial, el abogado de Christian Cueva, conocido como 'Aladino', declaró que su patrocinado estaría dispuesto a evitar que la madre de sus hijos afronte una condena de cárcel, siempre que ella se abstenga de mencionarlo públicamente.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

    Luego de estas declaraciones, López volvió a mostrarse en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que reflejaría el difícil momento emocional que atraviesa. En la grabación, la empresaria compartió un mensaje directo para quienes, según dio a entender, le han causado daño:

    “Nunca le des otra oportunidad a quien ya te mostró cómo es en realidad. Las acciones dicen mucho más que las palabras, cuando alguien te falla una vez puede ser un error, pero cuando te falla otra vez ya es una decisión. Hay personas que no cambian, solo encuentran nuevas formas de lastimarte”.

    Las faltas que habrían motivado el pedido de prisión

    Además del presunto incumplimiento de la medida de protección a favor del futbolista, el abogado de Cueva explicó que la solicitud del Juzgado de Familia también estaría relacionada con la exposición pública de los hijos menores de la pareja.

    “Esto de acá el juez es el que está denunciando, la jueza de familia dijo ‘ya se comprobó el encubrimiento’ y remite todas las copias al Ministerio Público con la finalidad de que se ejecute. Pero no solo esto, sino también exponiendo a los menores de edad, que es lo que también es parte del encubrimiento dijo ‘no se expongan a los niños en redes sociales’. La señora Pamela López ha incumplido también esa parte”, sostuvo.

