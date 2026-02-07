Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

Pamela López se enfrenta a una posible prisión efectiva de 5 a 8 años tras el incumplimiento de órdenes de protección que prohíben hablar de Christian Cueva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"
    Cueva impone condición para salvar a Pamela López de la prisión efectiva | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

    Pamela López enfrenta un complejo escenario judicial tras una reciente disposición del Octavo Juzgado de Familia, que solicitó al Ministerio Público evaluar una pena de entre 5 y 8 años de prisión efectiva en su contra. Ante la posibilidad de ir a prisión efectiva, Christian Cueva dejó en clara su condición para que la madre de sus hijos no termine tras las rejas.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    Esta sería la condición de Cueva para ayudar a Pamela López ante pedido de prisión efectiva

    La medida responde al incumplimiento de las órdenes de protección dictadas a favor de Christian Cueva, las cuales le prohibían referirse públicamente al futbolista. De acuerdo con lo expuesto, la animadora de eventos habría ignorado esta restricción al continuar hablando sobre los conflictos personales que mantiene con el deportista, especialmente aquellos relacionados con sus tres hijos en común, lo que fue considerado una falta grave por el juzgado.

    Este pedido de prisión se suma a otras controversias recientes que rodean a López, entre ellas una denuncia por amenazas que derivó en una intervención policial en su vivienda. Todo ello ha colocado a la aún esposa de Cueva en el centro de una tormenta legal y mediática.

    En medio de este delicado panorama, Christian Cueva decidió fijar su postura a través de su abogado, quien se pronunció en el programa ‘Arriba Mi Gente’. El letrado explicó cuál es la posición del futbolista frente al proceso y respondió directamente a la posibilidad de que él se retracte de la acción legal.

    Cuando la periodista consultó: "¿Christian sí está dispuesto a continuar hasta el final?", el abogado fue enfático al señalar: "Christian está dispuesto a que ya, por el bien de sus hijos, cesen los ataques".

    wapa.pe

    TE INTERESA: Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Christian Cueva no pensaría retractarse en el proceso

    Esta declaración deja en claro que el jugador no tiene intención de dar marcha atrás mientras continúen las declaraciones públicas en su contra. Sin embargo, el propio abogado deslizó que aún existe una posibilidad de cambio, siempre que López modifique su comportamiento tras el apercibimiento judicial.

    El representante legal fue claro al advertir las consecuencias de persistir en la falta: "De repente se podría ver por parte de Christian alguna solución, pero si ella continúa va agravar más la situación, pese a que tienes tú ya un apercibimiento continúa e insistes. Entonces la pena será ya no de 5, sino de 8 años".

    Cabe recordar que esta versión también fue respaldada recientemente por Pamela Franco, quien aseguró que el futbolista se encuentra profundamente afectado por los constantes señalamientos y respaldó la información que él difundió sobre su vida personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Octavo Juzgado de Familia solicitó prisión efectiva para Pamela López por fuerte falta contra Christian Cueva

    Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    Hijo de Monserrat tomó insólita decisión tras difundirse que habría pagado sus estudios con dinero de Melcochita

    Michelle Alexander comparte insólito mensaje en medio de aparente separación de André Silva y su hija

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Lo más vistos en Farándula

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Alejandra Baigorria 'avergüenza' a Said Palao y él no se calla y le hace reclamo en vivo: "¿Qué haces? ¡Borra eso!"

    Paul Michael dedica romántico mensaje a Pamela López y redes estallan por detalle que nadie dejó pasar

    Chofer que trasladó solos a los hijos de Christian Cueva y Pamela López a la escuela se pronuncia

    Monserrat Seminario defiende su preparación académica y explica por qué no trabajó cuando estaba con Melcochita

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Pack x15 Botellas de Agua de 625 ml. ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 10.50
    Comprar

    Vita Lima Spa

    Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;