Pamela López se enfrenta a una posible prisión efectiva de 5 a 8 años tras el incumplimiento de órdenes de protección que prohíben hablar de Christian Cueva.

Pamela López enfrenta un complejo escenario judicial tras una reciente disposición del Octavo Juzgado de Familia, que solicitó al Ministerio Público evaluar una pena de entre 5 y 8 años de prisión efectiva en su contra. Ante la posibilidad de ir a prisión efectiva, Christian Cueva dejó en clara su condición para que la madre de sus hijos no termine tras las rejas.

La medida responde al incumplimiento de las órdenes de protección dictadas a favor de Christian Cueva, las cuales le prohibían referirse públicamente al futbolista. De acuerdo con lo expuesto, la animadora de eventos habría ignorado esta restricción al continuar hablando sobre los conflictos personales que mantiene con el deportista, especialmente aquellos relacionados con sus tres hijos en común, lo que fue considerado una falta grave por el juzgado.

Este pedido de prisión se suma a otras controversias recientes que rodean a López, entre ellas una denuncia por amenazas que derivó en una intervención policial en su vivienda. Todo ello ha colocado a la aún esposa de Cueva en el centro de una tormenta legal y mediática.

En medio de este delicado panorama, Christian Cueva decidió fijar su postura a través de su abogado, quien se pronunció en el programa ‘Arriba Mi Gente’. El letrado explicó cuál es la posición del futbolista frente al proceso y respondió directamente a la posibilidad de que él se retracte de la acción legal.

Cuando la periodista consultó: "¿Christian sí está dispuesto a continuar hasta el final?", el abogado fue enfático al señalar: "Christian está dispuesto a que ya, por el bien de sus hijos, cesen los ataques".

Christian Cueva no pensaría retractarse en el proceso

Esta declaración deja en claro que el jugador no tiene intención de dar marcha atrás mientras continúen las declaraciones públicas en su contra. Sin embargo, el propio abogado deslizó que aún existe una posibilidad de cambio, siempre que López modifique su comportamiento tras el apercibimiento judicial.

El representante legal fue claro al advertir las consecuencias de persistir en la falta: "De repente se podría ver por parte de Christian alguna solución, pero si ella continúa va agravar más la situación, pese a que tienes tú ya un apercibimiento continúa e insistes. Entonces la pena será ya no de 5, sino de 8 años".