El músico y productor Kenyi Succar, hermano del reconocido Tony Succar, compartió con emoción que ha vencido el cáncer de tiroides tras someterse a una operación y un tratamiento médico. En un video publicado en sus redes sociales, Kenyi relató cómo recibió la confirmación de su doctor, una noticia que tanto esperaba y que marcó un antes y un después en su vida. Ahora se enfocará en los controles médicos preventivos y en disfrutar de su recuperación.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Kenyi Succar compartió un video en el que no pudo ocultar su emoción tras recibir una noticia que transformó por completo su ánimo. En esta ocasión, el también DJ contó que su doctor le confirmó que logró superar el cáncer de tiroides después de la cirugía.

En su reciente aparición, el ganador del Grammy declaró: "Mi gente linda ya estoy libre del cáncer. Mi doctor me ha llamado hace unos días y me anunció que ya estoy libre del cáncer. Me quedo con un lado de mi tiroide, la parte izquierda de mi tiroide dice que está funcionando muy bien, entonces ya no voy a necesitar medicina", contó el hermano de Tony Succar.

"Ya no necesito radiación, no necesito tratamiento, efectivamente sí era cáncer... tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarle esta buena noticia para todos ustedes y brindarle optimismo a todos ustedes", agregó feliz Kenyi Succar.

Conmovido, destacó la importancia de la fe y la gratitud tras este difícil proceso: “Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó mientras mostraba la cicatriz en su cuello, resultado de la delicada operación para extirpar un tumor maligno.

Kenyi Succar agradece apoyo y anuncia regreso a la música

Kenyi Succar no solo compartió su recuperación, sino que también aprovechó para expresar su agradecimiento a su esposa Francesca, a sus padres, familiares y amigos por su apoyo incondicional durante la enfermedad. “Gracias por cuidarme de todo el proceso. Yo sé que fue dura esta batalla”, dijo con sinceridad.