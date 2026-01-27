Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida

El polémico hotel que fue expuesto por Tony Succar, tuvo un pronunciamiento. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida
    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar SE PRONUNCIA y tiene INSÓLITA MEDIDA: "Cubrir el costo..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida

    Tony Succar y su padre, Antonio Succar, acapararon la atención pública tras denunciar que fueron retirados de manera abrupta de un hotel de la cadena Best Western en Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando el padre del músico, de 71 años, solicitó usar el baño debido a problemas en la vejiga y el recepcionista se lo negó pese a que la reserva ya estaba pagada. Tras la difusión del caso, la cadena hotelera se comunicó directamente con el artista y le informó las acciones que adoptarán frente a lo sucedido.

    Hotel donde expulsaron a Tony Succar y su padre se pronuncia y anuncia medida drástica

    El incómodo episodio se produjo cuando Tony Succar y su padre llegaron al hotel para hospedarse. Antonio Succar pidió acceder al baño del lobby antes de completar el registro, a pesar de que el pago ya se había efectuado previamente.

    Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el trabajador del hotel acusó al adulto mayor de haberle hablado de forma agresiva y de levantarle la voz, asegurando incluso que tenía problemas de ira. Ante ello, el colaborador decidió cancelar la reserva y pedirles que se retiraran del establecimiento, lo que quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral.

    “Estoy aquí con mi padre, este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel siendo huésped de este hotel”, dijo.

    “No eres huésped, no has hecho check-in todavía (Tengo mis documentos aquí, él dice que mi papá fue grosero, él tenía una emergencia) Lo siento, voy a cancelar tu reservación, no te voy a hacer check-in. Ahora estás invadiendo propiedad privada porque cancelé tu reservación. Voy a llamar a la policía”, se le puede escuchar al recepcionista del lugar en el video que se viralizó en redes.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Tony Succar y su padre denuncian maltrato en hotel tras impedirles usar el baño

    Tras el incidente, Tony Succar optó por alojarse en otro hotel y expresó públicamente su molestia, dejando incluso una calificación negativa en la plataforma web del establecimiento. Posteriormente, reveló que representantes de Best Western se pusieron en contacto con él para ofrecerle una compensación económica, cubriendo los gastos del alojamiento alternativo luego de que su reserva fuera anulada pese a estar completamente pagada.

    Además, la cadena hotelera se comprometió a revisar sus protocolos internos y a dialogar con el personal del hotel para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. No obstante, el músico recalcó que, más allá de cualquier reembolso, lo esencial es promover valores y una adecuada formación en los trabajadores.

    “Me dijeron que podían cubrir el costo del hotel donde me quede, agradezco, pero yo les dije lo más importante es que ellos hagan lo necesario para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Que hablen con los managers, con los dueños, que hablen con los muchachos también. Al final los responsables son los dueños y los managers, están ahí para entrenar a su gente y crear una cultura para entrenar a su gente”, dijo.

    “Best Western dicen que van a hablar con el dueño y el manager, y ojalá que esto no vuelva a repetirse”, escribió etiquetando a la cuenta de Instagram del lugar.

    Finalmente, Tony Succar manifestó su sorpresa al notar que las evaluaciones del hotel, que habían recibido una avalancha de comentarios negativos tras el escándalo, habrían sido modificadas posteriormente, lo que generó sospechas de una posible manipulación en el sistema de calificaciones.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Difunden la primera declaración de Samahara Lobatón con la justicia frente a Bryan Torres

    Samahara Lobatón y Bryan Torres asombran al revelar que no se reconocen como personajes en polémico video, afirma abogado

    Darinka Ramírez pide perdón a su hija con Farfán tras su segundo embarazo: "Vives los procesos más difíciles"

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Lo más vistos en Farándula

    Tony Succar y su padre denuncian maltrato en hotel tras impedirles usar el baño

    Rosángela Espinoza queda fascinada tras reencontrarse de manera inesperada con José Jerí: "Coincidencias"

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Cuto Guadalupe presenta con orgullo a su hija Ariana y desata gran revuelo en redes: “Te amo”

    Samahara reaparece con preocupante mensaje tras bloquear a Melissa Klug y sus familiares

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;