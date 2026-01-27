Hotel acusado de maltrato por Tony Succar SE PRONUNCIA y tiene INSÓLITA MEDIDA: "Cubrir el costo..." | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Tony Succar y su padre, Antonio Succar, acapararon la atención pública tras denunciar que fueron retirados de manera abrupta de un hotel de la cadena Best Western en Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando el padre del músico, de 71 años, solicitó usar el baño debido a problemas en la vejiga y el recepcionista se lo negó pese a que la reserva ya estaba pagada. Tras la difusión del caso, la cadena hotelera se comunicó directamente con el artista y le informó las acciones que adoptarán frente a lo sucedido.

Hotel donde expulsaron a Tony Succar y su padre se pronuncia y anuncia medida drástica

El incómodo episodio se produjo cuando Tony Succar y su padre llegaron al hotel para hospedarse. Antonio Succar pidió acceder al baño del lobby antes de completar el registro, a pesar de que el pago ya se había efectuado previamente.

Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el trabajador del hotel acusó al adulto mayor de haberle hablado de forma agresiva y de levantarle la voz, asegurando incluso que tenía problemas de ira. Ante ello, el colaborador decidió cancelar la reserva y pedirles que se retiraran del establecimiento, lo que quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral.

“Estoy aquí con mi padre, este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel siendo huésped de este hotel”, dijo.

“No eres huésped, no has hecho check-in todavía (Tengo mis documentos aquí, él dice que mi papá fue grosero, él tenía una emergencia) Lo siento, voy a cancelar tu reservación, no te voy a hacer check-in. Ahora estás invadiendo propiedad privada porque cancelé tu reservación. Voy a llamar a la policía”, se le puede escuchar al recepcionista del lugar en el video que se viralizó en redes.

Tras el incidente, Tony Succar optó por alojarse en otro hotel y expresó públicamente su molestia, dejando incluso una calificación negativa en la plataforma web del establecimiento. Posteriormente, reveló que representantes de Best Western se pusieron en contacto con él para ofrecerle una compensación económica, cubriendo los gastos del alojamiento alternativo luego de que su reserva fuera anulada pese a estar completamente pagada.

Además, la cadena hotelera se comprometió a revisar sus protocolos internos y a dialogar con el personal del hotel para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. No obstante, el músico recalcó que, más allá de cualquier reembolso, lo esencial es promover valores y una adecuada formación en los trabajadores.

“Me dijeron que podían cubrir el costo del hotel donde me quede, agradezco, pero yo les dije lo más importante es que ellos hagan lo necesario para que esto no vuelva a suceder con nadie más. Que hablen con los managers, con los dueños, que hablen con los muchachos también. Al final los responsables son los dueños y los managers, están ahí para entrenar a su gente y crear una cultura para entrenar a su gente”, dijo.

“Best Western dicen que van a hablar con el dueño y el manager, y ojalá que esto no vuelva a repetirse”, escribió etiquetando a la cuenta de Instagram del lugar.