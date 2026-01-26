Tony Succar y su padre denuncian maltrato en hotel tras impedirles usar el baño

Wapa.pe
Tony Succar denunció que fue expulsado junto a su padre de un hotel Best Western en Los Ángeles, tras negarle el uso del baño por una emergencia médica, pese a tener reserva pagada.

    Lo que debía ser una estadía tranquila terminó convirtiéndose en una experiencia amarga para Tony Succar y su padre, Antonio Succar, luego de que ambos fueran retirados de un hotel de la cadena Best Western en Los Ángeles, pese a contar con una reserva confirmada. El hecho ocurrió cuando el músico intentó que su padre, de 71 años, pudiera usar el baño del lobby por una emergencia médica.

    El episodio fue grabado por el propio Tony y difundido en redes sociales, donde mostró su molestia por lo que calificó como una falta total de empatía.

    Tony Succar denuncia trato inhumano hacia su padre en hotel

    A través de un video, Tony Succar evidenció cómo un recepcionista se negó a permitir que su padre ingresara a los servicios higiénicos, aun cuando se trataba de un adulto mayor con problemas de salud.

    En la grabación, el artista explica la situación mientras intenta dialogar con el trabajador: "Estoy aquí con mi padre, este muchacho no está dejando usar el baño del vestíbulo del hotel siendo huésped de este hotel".

    Sin embargo, el colaborador del hotel desconoció la reserva y respondió de manera tajante: "No eres huésped, no has hecho check-in todavía (Tengo mis documentos aquí, él dice que mi papá fue grosero, él tenía una emergencia) Lo siento, voy a cancelar tu reservación, no te voy a hacer check-in. Ahora estás invadiendo propiedad privada porque cancelé tu reservación. Voy a llamar a la policía".

    Pese a que Tony mostró los comprobantes de su reserva, el trabajador insistió en que no eran huéspedes y procedió a cancelarles el ingreso.

    Tony Succar rompe su silencio y expone el delicado estado de salud de su padre

    Tras el incidente, Antonio Succar logró usar un baño en otro establecimiento, pero el músico no dejó pasar lo ocurrido. A través de un extenso mensaje en redes sociales, explicó que su padre atraviesa complicaciones médicas desde hace tiempo.

    "Hoy me quedé en shock con un hotel Best Western aquí en LA. No es un ataque, es un recordatorio… la compasión no debería ser opcional, especialmente con nuestros mayores".

    Tony también detalló que la urgencia estaba relacionada con cirugías recientes de su padre: "Mi papá tuvo una emergencia para usar el baño. El año pasado pasó por varias cirugías y su salud no está en su mejor momento".

    Finalmente, confirmó que fueron expulsados del hotel pese a haber pagado: "Incluso me botaron del hotel y mencionaron llamar a la policía, aun cuando ya había pagado la habitación, por lo que tuve que irme a otro lugar".

    El caso generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron duramente la falta de sensibilidad del personal del hotel y respaldaron al artista por visibilizar una situación que afecta a muchas personas mayores.

    Tony Succar y su padre denuncian maltrato en hotel tras impedirles usar el baño
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;