Tony Succar expresa su orgullo por su padre tras aprobar su doctorado a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Antonio Succar , pilar de una familia de músicos, logró un importante grado académico en EE. UU., mientras Tony resalta en video su esfuerzo y dedicación.

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años. | Composición Wapa | Instagram

El talento y la constancia volvieron a unir a la familia Succar en una historia que inspira. Tony Succar sorprendió a sus seguidores al revelar un logro que trasciende lo musical: su padre, Antonio Succar, obtuvo un doctorado en Política Social a los 71 años. El anuncio, difundido en redes sociales mediante un emotivo video, despertó admiración y aplausos por su mensaje de esfuerzo, disciplina y pasión por seguir aprendiendo.

Padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años

El anuncio fue más allá de un simple post en redes. Tony optó por compartir una celebración cercana y cargada de significado, donde se ve a su padre acompañado de familiares durante un almuerzo especial.

El clima relajado, las sonrisas y los gestos auténticos dejaron ver el sacrificio detrás de este logro académico, alcanzado en una etapa en la que muchos evitan nuevos desafíos. Para los Succar, el doctorado simbolizó más que un título: reafirmó una manera de entender la vida basada en aprender y crecer siempre.

Visiblemente conmovido, Tony Succar sumó al video un mensaje que rápidamente generó reacciones. “Estoy sumamente orgulloso de mi papá… nunca deja de sorprenderme”, expresó el músico, resaltando no solo el éxito académico, sino también la energía y determinación de Antonio Succar, a quien ve como un referente personal y profesional.

Antonio Succar comparte reflexión tras obtener su doctorado

El doctor en Política Social, egresado del Jack Welch Management Institute de Strayer University, contó que, de no aprobar el examen final, debía aguardar seis meses para volver a intentarlo. El logro, según relató, estuvo dedicado especialmente a su familia.