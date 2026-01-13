Tony Succar expresa su orgullo por su padre tras aprobar su doctorado a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El talento y la constancia volvieron a unir a la familia Succar en una historia que inspira. Tony Succar sorprendió a sus seguidores al revelar un logro que trasciende lo musical: su padre, Antonio Succar, obtuvo un doctorado en Política Social a los 71 años. El anuncio, difundido en redes sociales mediante un emotivo video, despertó admiración y aplausos por su mensaje de esfuerzo, disciplina y pasión por seguir aprendiendo.
Padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años
El anuncio fue más allá de un simple post en redes. Tony optó por compartir una celebración cercana y cargada de significado, donde se ve a su padre acompañado de familiares durante un almuerzo especial.
El clima relajado, las sonrisas y los gestos auténticos dejaron ver el sacrificio detrás de este logro académico, alcanzado en una etapa en la que muchos evitan nuevos desafíos. Para los Succar, el doctorado simbolizó más que un título: reafirmó una manera de entender la vida basada en aprender y crecer siempre.
Visiblemente conmovido, Tony Succar sumó al video un mensaje que rápidamente generó reacciones. “Estoy sumamente orgulloso de mi papá… nunca deja de sorprenderme”, expresó el músico, resaltando no solo el éxito académico, sino también la energía y determinación de Antonio Succar, a quien ve como un referente personal y profesional.
TAMBIÉN LEE: Melissa Klug es captada en una comisaría tras revelarse que Bryan Torres habría agredido a su hija Samahara Lobatón
Antonio Succar comparte reflexión tras obtener su doctorado
El doctor en Política Social, egresado del Jack Welch Management Institute de Strayer University, contó que, de no aprobar el examen final, debía aguardar seis meses para volver a intentarlo. El logro, según relató, estuvo dedicado especialmente a su familia.
Asimismo, explicó los motivos que lo llevaron a escoger esta especialidad y compartió una reflexión sobre la importancia de aprender más allá de obtener un grado académico: "La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres. Tienes que tratar de aprender: es lo más importante, porque el título, bueno, sí te sirve, pero es para ponerlo ahí, un cuadro, ¿no? (…) En conclusión es: tratar de mejorar el mundo, ver por los pobres, ver por los más necesitados".