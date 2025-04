Tony y Mimy Succar hicieron gozar en el karaoke más grande del Perú

Tony: “Me encanta la campaña que se está creando porque tiene una misión, un compromiso, que es resaltar la cultura y la música, además juntos crecemos más es la frase que me encanta porque creo que nosotros lo representamos porque cuando la gente se une con la familia, los amigos y comienzan a chambear juntos o simplemente pasarla bien con buena energía, entonces eso pasa. Además, el karaoke es así, uno no tiene que cantar bien, solo lo goza y la vive”.

Sobre los nuevos proyectos, madre e hijo indicaron que tienen una recargada agenda de presentaciones a nivel nacional e internacional. Además, Tony no deja de producir para otros artistas. Sobre las críticas, dicen que no hacen caso cuando son destructivas. “¿Qué respondo a las críticas? No tiene sentido responder, nosotros nos fijamos en cómo la gente nos recibe, esos mensajes que dan en redes nos dan a veces ideas buenas. Pero también hay gente que critica por criticar así que no lo tomo en cuenta, a mis colegas siempre les digo que no dejen que eso los desanime, nosotros tenemos a la familia que no dejan que eso influya, nosotros seguimos para adelante”, acotó Tony Succar.