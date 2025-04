La esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao , celebrada el sábado 26 de abril en la histórica Iglesia San Pedro del Centro de Lima , estuvo llena de emociones, momentos inolvidables y también de algunos imprevistos. Uno de ellos fue protagonizado por Lorelein Palao , hermana del novio, quien sufrió una aparatosa caída durante la celebración.

LEER MÁS: Hugo García hace curiosa propuesta a Said Palao minutos antes de su matrimonio con Alejandra Baigorria

Testigos del evento relataron que la propia Alejandra Baigorria , al percatarse del incidente, acudió rápidamente en ayuda de su cuñada, ayudándola a incorporarse y asegurándose de que se encontrara bien. Afortunadamente, la caída no pasó de ser un susto, y Lorelein pudo continuar disfrutando de la fiesta sin mayores complicaciones.

Lorelein Palao es conocida por ser la hermana de Said y Austin Palao. Ha participado en programas de televisión como "Combate" y ha incursionado en la política, postulando al Congreso de la República del Perú. Actualmente, se dedica al emprendimiento y es CEO de una conocida marca de calzado, Carducci, que se encargó de diseñar los zapatos a medida para su familia en esta ocasión especial.

La boda de Alejandra y Said no solo fue un evento emotivo, sino también uno de los más comentados del año en el mundo del espectáculo peruano. Desde la emotiva ceremonia religiosa hasta la animada recepción, cada detalle fue cuidadosamente planificado. Incluso, los hermanos de Said, Austin y Lorelein, ofrecieron contenido exclusivo del evento a través de sus redes sociales mediante suscripciones, generando diversas reacciones entre los seguidores.