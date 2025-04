La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao , celebrada el sábado 26 de abril en la histórica Iglesia San Pedro del centro de Lima , fue un evento lleno de emociones y momentos inolvidables. Sin embargo, uno de los instantes más comentados ocurrió durante el primer baile de los recién casados, cuando la madre de la novia protagonizó una inesperada interrupción.​

Mientras Alejandra y Said ejecutaban una coreografía cuidadosamente ensayada al ritmo del vals 'Second Waltz', la madre de la empresaria, María Alcalá, ingresó prematuramente a la pista, creyendo que el número había concluido. Este malentendido llevó a Alejandra a exclamar con sorpresa: "¡Mamá, no!", en un intento por mantener la continuidad del baile.