Christian Cueva, expareja de Pamela López sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje cargado de emoción dedicado a su hijo en el día de su cumpleaños. El futbolista peruano se mostró vulnerable y reconoció errores del pasado. La publicación fue acompañada por una tierna fotografía junto al menor. El gesto no tardó en generar reacciones en redes sociales.

En la imagen publicada en sus historias, se ve a Cueva abrazando al pequeño dentro de un auto, acompañada de un texto cargado de emociones. El mediocampista no solo felicitó a su hijo, sino que también aprovechó la ocasión para disculparse por los errores cometidos como padre, reconociendo sus fallas con una sinceridad pocas veces vista en figuras del deporte nacional.

“Feliz cumpleaños mi cálidoso”, se lee al inicio del mensaje. “Cuando naciste no venías con instrucciones. Sé que he cometido algunos errores en el transcurso de tu vida, y por ellos te pido perdón. Estoy muy lejos de la perfección, pero siempre hice lo mejor que pude. Los errores que cometí fue por falta de experiencia, no por falta de amor. Porque desde el momento que naciste sabía que te amaría con todo mi corazón. El día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se hicieron realidad. Te amo más de lo que imaginas, ahora y por toda la eternidad”, dice el texto.