Expareja de Paolo Guerrero confirma emocionada el género de su bebé: "Viene sanito"

La modelo peruana Fiorella Chirichigno, conocida por su participación en el programa ‘Esto es Guerra’, sorprendió a sus seguidores al revelar que se convertirá en madre por primera vez. Luego de dar a conocer esta alegre noticia, la ex de Paolo Guerrero volvió a emocionar a su audiencia al revelar el sexo de su bebé, lo que provocó una avalancha de comentarios y felicitaciones.

El pasado 15 de abril, Chirichigno narró: “Queridas mías, es así como doña Florinda se enteró que estaba embarazada apenas se despertó un sábado 22 de febrero del 2025 después de hacerse muchísimos tests durante más de un año”. Comentó que, tras una larga espera llena de dudas, el resultado fue una verdadera sorpresa. “Ella no podía creer que estaba leyendo bien: el resultado POSITIVO”, añadió, reflejando la mezcla de asombro y emoción que sintió en ese instante tan anhelado.

Además, la modelo señaló que este embarazo fue un “bebito muy deseado, esperado y amado desde antes de existir”, demostrando el profundo afecto que ella y su familia sentían por el bebé incluso antes de su concepción. Aunque estaba feliz, explicó que había mantenido la noticia en reserva por razones personales, dejando claro que no se trataba de “los meses de seguridad” que muchas mujeres prefieren antes de anunciar su embarazo públicamente.

“En fin, la fe es lo más lindo. ¡La familia crece!”, concluyó su mensaje con entusiasmo y gratitud.

Expareja de Paolo Guerrero embarazada

La revelación del género del bebé

El 1 de mayo, Chirichigno volvió a captar la atención al anunciar el género de su bebé. A través de imágenes del evento de revelación, ella y su pareja confirmaron que esperan un varón.

En su publicación, la también exintegrante de ‘Esto es Guerra’ relató cómo vivió ese momento, haciendo gala de su estilo divertido. “Lo que pude rescatar de lo que me compartieron y se los comparto con mucho roche porque aunque no se me note, tenía y tengo mucho (no sé por qué)“, escribió, dejando ver que, aunque estaba algo nerviosa, disfrutó compartir la noticia con sus seguidores.

También manifestó su alegría al asegurar que su hijo “viene sanito y con muchas ocurrencias para regalarnos”. Aprovechó la ocasión para pedir sugerencias de nombres: “¿Me ayudan a encontrar nombre? Alemán, peruano, místico, corto que signifique algo y fácil de pronunciar que ya sus dos apellidos son bien complicados”, lo que motivó una respuesta entusiasta de su comunidad.

Su antigua relación con Paolo Guerrero

En 2015, durante una entrevista con Magaly Medina, Fiorella Chirichigno sorprendió al hablar sobre su breve historia sentimental con el futbolista Paolo Guerrero. En dicha conversación, reveló detalles poco conocidos sobre cómo se conocieron y cómo se dio su relación con el ahora jugador de Alianza Lima.

Contó que fue un amigo mutuo, apodado el ‘Chino Take’, quien los presentó. En un inicio, Paolo no le llamó mucho la atención, pero con el tiempo accedió a conocerlo. “Nos presentó el ‘Chino Take’, me dijo que tenía un amigo que quería conocer y me dijo que se llamaba Paolo Guerrero. Yo lo busqué en Google, pero no me gustó”, relató Fiorella.

Aunque al principio no sentía atracción, su percepción cambió cuando se conocieron en persona. “Cuando lo conocí me pareció sexy, varonil, misterioso. Tiene un cuerpazo”, comentó, añadiendo que, aunque los hombres “bonitos” no eran de su gusto, el ‘Depredador’ le resultó “atractivo” por su presencia y actitud. La relación fue evolucionando, y recordó que Paolo le confesó su interés romántico durante una llamada telefónica.

Durante su relación, hubo momentos románticos que incluyeron regalos como flores, peluches e incluso un iPod que Paolo le trajo desde Alemania. No obstante, también mencionó algunos episodios complicados, especialmente por los celos del futbolista. Recordó un momento tenso en el que él se molestó porque ella no respondió una llamada mientras se duchaba.