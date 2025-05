Sin embargo, nunca llegó a nacer, pues tuvo una pérdida: “Él me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo o hija, no sé”, contó. Sierra habría llevado a Greissy bajo engaños, amenazándola que, de no hacerlo, Milena Zárate se enteraría y él la abandonaría en ese estado.

“Me dijo que fuéramos a un lado. Yo le había comentado que me estaba sintiendo muy mal. Sí veía que mi cuerpo estaba cambiando (…) sentía mareos y eso. Y él se dio cuenta, es zorro viejo, es una persona mayor (…) Me manipuló a mí por el simple hecho de si tu hermana se entera, tu hermana te mata a ti, yo agarro mis cosas y me voy y chau, tú verás qué haces con eso. Entonces yo dije no, pero me lo dijo allá, llegando”, recordó sobre lo ocurrido.