¡Inesperado! Ale Baigorria 'voló por los aires' en su boda y emocionó a miles con baile acrobático

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ya es considerada el evento del año, por todos los pormenores que se vivió previo al gran sí de la pareja. Junto a sus grandes amigos y familiares, la empresaria y el chico reality tuvieron una noche de ensueño, la cual no pasó desapercibida por los seguidores de ambos.

Sus seguidores en redes sociales no dudaron en resaltar este momento con diversos comentarios: "Quiero un Said en mi vida y que me acompañe en mis locuras. Ese hombre sí vale la pena. Como la cuida", "Qué lindo Said, cuidando a su esposa" y "Ella está siendo feliz. La que puede, puede", se puede leer en TikTok.