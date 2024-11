La cantante también fue preguntada sobre las cosas que no le gustan de Christian Cueva y respondió que lo único que no le agrada es que es “muy terco”, pero que no hay nada más que le moleste de su pareja.

“Me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10 (…) (¿Tres cosas que no te gustan?) No hay muchas cosas que no me gusten, me encanta el vacilón que tiene”, comentó.